La campaña presidencial de Juan Carlos Pinzón Bueno lanzó una dura crítica contra una encuesta en línea publicada por la firma AtlasIntel, al advertir que el estudio presenta un “error grave e inaceptable” que, a su juicio, compromete la seriedad, el rigor técnico y el profesionalismo del sondeo.

Según el comunicado del equipo del precandidato, la encuesta consultó a los ciudadanos por su intención de voto en la ‘Gran Consulta por Colombia’ de marzo de 2026, pero omitió de manera inexplicable a Juan Carlos Pinzón, pese a que está oficialmente inscrito y participa en ese proceso. En contraste, el cuestionario sí incluyó a Daniel Palacios, quien no forma parte de dicha consulta.

Para la campaña, esta falla invalida por completo los resultados publicados, al distorsionar la naturaleza de la pregunta y alterar la voluntad de los ciudadanos. En el pronunciamiento se califica como “inaceptable” que una firma encuestadora confunda o modifique la lista de candidatos que integran una consulta oficial.

El equipo de Pinzón sostiene que el error no puede considerarse menor ni anecdótico, y subraya su gravedad al tratarse de un candidato que, según la campaña, cuenta con posibilidades reales de ganar la consulta. En ese contexto, el comunicado plantea dudas sobre si la exclusión obedece a una negligencia inadmisible o a una decisión premeditada.

Juan Carlos Pinzón apunta a resultado de encuesta

La campaña afirma que la ciudadanía tiene derecho a conocer si la encuesta favorece a un candidato específico o si busca afectar deliberadamente la percepción pública de la candidatura de Juan Carlos Pinzón. En cualquiera de los escenarios, advierte, se pierde la confianza en una firma encuestadora cuando se cometen errores de tal magnitud en un contexto electoral.

Comunicado a la opinión pública pic.twitter.com/3NTQcI0j7p — Juan Carlos Pinzón Bueno (@PinzonBueno) January 27, 2026

En el comunicado, la campaña rechaza categóricamente la publicación de la encuesta y cuestiona la validez de los datos recolectados. Además, exige que AtlasIntel detenga de inmediato el sondeo, corrija el cuestionario y descarte la información recopilada hasta el momento.

