Minor Hotels anunció que se convirtió en la cadena hotelera con mayor número de hoteles certificados con el sello internacional ‘Green Key’ en Colombia, luego de sumar tres nuevas propiedades durante el último año. Con este avance, la compañía completa 12 establecimientos con esta distinción en el país, como parte de su programa de sostenibilidad ‘Up For Planet’.

Sigue a PULZO en Discover

(Vea también: Caspiroleta y más manjares del Eje Cafetero poco conocidos en Colombia: unas auténticas joyas)

Según la cadena, este reconocimiento fortalece su apuesta por una operación responsable y alineada con los Objetivos de Desarrollo Sostenible, así como con las expectativas de viajeros que priorizan prácticas ambientales claras y medibles. Desde la organización subrayaron que este hito la consolida como referente en sostenibilidad dentro del sector hotelero nacional.

La Organización Mundial del Turismo (OMT) estima que el turismo representa cerca del 8 % de las emisiones mundiales de gases de efecto invernadero, un dato que, según la compañía, evidencia la necesidad de adoptar estándares verificables. En ese escenario, certificaciones como ‘Green Key’, presentes en más de 80 países y en más de 3.000 establecimientos, sirven como herramienta para evaluar eficiencia energética, gestión del agua, reducción de residuos y educación ambiental.

Lee También

Bajo el pilar ‘Up For Planet’, la organización explicó que ha impulsado estrategias enfocadas en el cuidado de los recursos naturales, lo que permitió alcanzar las 12 certificaciones en Colombia. Entre las medidas implementadas están sistemas ahorradores de agua en duchas y grifos, programas de reutilización de toallas y el plan ‘Green Stay’, que invita a los huéspedes a prescindir voluntariamente del arreglo de su habitación durante dos días. También destacó campañas internas de ahorro dirigidas a colaboradores.

Lee También

En cuanto a energía, la compañía señaló que más del 90 % de cada hotel cuenta con iluminación LED, además de sistemas de activación eléctrica mediante llave en las habitaciones y equipos de bajo consumo. A esto se suman procesos de sensibilización para fomentar un uso responsable de la energía en la operación diaria.

Respecto a los residuos, la cadena detalló que aplica separación en la fuente y clasificación por colores, con un aprovechamiento superior al 70 % de los desechos. Asimismo, indicó que desarrolla programas de compostaje, reciclaje de tapas plásticas con fines sociales y reutilización de aceite de cocina usado para biodiésel.

En materia de insumos, la organización afirmó que más del 80 % de los productos de limpieza y desinfección cuentan con certificaciones de biodegradabilidad. Además, precisó que dispone de habitaciones 100 % libres de humo, medición constante de emisiones de CO₂ y uso de refrigerantes ecológicos en sistemas de aire acondicionado.

(Lea también: Esto vale viajar a Estados Unidos desde Colombia 2026: ahora es más barato, ¿por qué?)

Los hoteles que cuentan con el sello en Colombia son NH Collection Royal Teleport, NH Collection WTC, NH Collection Hacienda Royal, NH Collection Royal Andino, NH Collection Terra 100, NH Collection Royal Medellín, NH Pavillon Royal, NH Royal Urban 26, Avani Royal Zona T Bogotá, NH Bogotá Urban 93 Royal, NH Collection Barranquilla Smartsuites Royal y NH Cartagena Urban Royal. Con estas acciones, la compañía reafirmó su compromiso con un turismo más sostenible y alineado con los desafíos ambientales actuales.

¿Dónde queda el puente de cristal y el letrero más grande de Colombia?

En Manizales, el nuevo puente de cristal del Bulevar de Chipre se roba todas las miradas. Una obra moderna que conecta arte, turismo y sostenibilidad, con vistas de 360° al Eje Cafetero. Diseñado con pisos transparentes y zonas culturales, este espacio marca un nuevo comienzo para la ciudad, impulsando su economía y atrayendo viajeros de todo el país. También, y a solo unas horas de Bogotá, otro rincón conquista a los turistas: el pueblo con el letrero más grande de Colombia, famoso por su imponente “Cascada del Amor” en Macanal (Boyacá).