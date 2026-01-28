Este sábado, 31 de enero, Inter Miami, reciente campeón de la MLS, estará en el estadio Atanasio Girardot para disputar un compromiso de pretemporada contra Atlético Nacional, el equipo con más títulos de Colombia.

Uno de los mayores atractivos de este compromiso es, sin duda, la presencia del argentino Lionel Messi, quien para muchos es el mejor jugador de la historia y hace un buen tiempo no venía al país.

Mucho se ha hablado acerca de este compromiso, pero la idea es que el argentino y sus compañeros se sientan lo mejor posible en la capital antioqueña.

En qué hotel se quedará el Inter Miami

Ahora, uno de los temas que más llama la atención es con respecto al lugar donde se hospedarán los jugadores, teniendo en cuenta que además de Messi también estarán figuras de talla internacional como Rodrigo De Paul o Luis Suárez.

Los futbolistas se quedarán en el hotel Wake Bio Hotel, que es considerado por muchos usuarios como el mejor que hay en Medellín por sus instalaciones, lujo y comodidad.

Este hotel fue elegido por el equipo norteamericano precisamente por las cuestiones mencionadas anteriormente, pero también por las facilidades que ofrece en un momento de pretemporada, como por ejemplo gimnasio equipado con los mejores equipos, zonas húmedas con turco y sauna, piscina y hasta jacuzzi de baja temperatura para la recuperación física de los futbolistas.

Además, en cuanto al cuarto de Lionel Messi, por ejemplo, se trata de un ‘penthouse’ en el piso quince en el que estará acompañado solo por su guardaespaldas. Dicho apartamento tiene tres habitaciones, cocina, dos salas, terraza y más, desde la cual se ve casi toda la ciudad.

Estas son algunas de las imágenes de la habitación:

Además, el equipo separó otras 120 habitaciones para jugadores, cuerpo técnico, logística y mucho más, lo cual les garantiza un hermetismo y seguridad total en medio de un compromiso tan importante.

Cabe recordar que el Inter de Miami llega a este compromiso luego de haber caído goleado frente al Alianza Lima en Perú, por lo que para reivindicarse saldrá con todas sus armas contra el equipo antioqueño.

