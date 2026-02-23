Entre montañas verdes infinitas, aromas de café recién tostado y experiencias que se viven con los cinco sentidos, el Quindío llega a la Vitrina Turística 45 de Anato 2026 con una invitación directa al corazón del viajero: dejar de imaginar el destino y comenzar a vivirlo.

Bajo su marca paraguas ‘Quindío, Corazón de Colombia’, el departamento lanzará oficialmente su nueva campaña de promoción turística ‘No me creas, vívelo’ (en inglés, ‘You dream, now live it’), una narrativa emocional y retadora que busca posicionar al territorio como un destino de experiencias auténticas, multisensoriales y memorables, tanto para el mercado nacional como internacional.

La campaña invita a descubrir el Quindío desde la vivencia real: caminar entre palmas gigantes en el Valle de Cocora; conectarse con la cultura cafetera en municipios con encanto como Salento, Filandia, Pijao y Buenavista; o disfrutar de parques temáticos y experiencias familiares reconocidas a nivel nacional como el Parque del Café, Panaca, Recuca, el Parque de los Arrieros y el Jardín Botánico del Quindío.

El turismo continúa consolidándose como motor estratégico de desarrollo regional. Durante 2025, el departamento recibió cerca de un millón de turistas y más de 3 millones de visitantes, mientras que el sector ya representa más del 11 % del PIB del Quindío, evidenciando su impacto económico y social.

En esta edición de la Vitrina Turística de Anato 2026, el Quindío estará presente en el pabellón 3, nivel 2, stand 234, con más de 47 expositores que presentarán lo mejor de su oferta en turismo de naturaleza, experiencias culturales y cafeteras, parques temáticos y diversión familiar, turismo de bodas y celebraciones destino, eventos deportivos, así como una sólida propuesta para el segmento corporativo y MICE, consolidando al departamento como un destino integral para todo tipo de viajero.

Como parte de su estrategia de crecimiento y proyección internacional, el Quindío avanza en la atracción de nuevas inversiones hoteleras que fortalecerán su infraestructura turística y su capacidad para recibir viajeros y eventos de gran formato.

Entre los proyectos más destacados se encuentra la llegada de Dazzler by Wyndham, una construcción hotelera de cerca de 7.800 metros cuadrados, con 142 habitaciones con balcón y una inversión estimada de 16,5 millones de dólares.

Este proyecto provocará alrededor de 150 empleos directos y 250 indirectos durante su edificación, además de cerca de 30 puestos permanentes en operación. A esta apuesta se suma el nuevo hotel ibis Styles Armenia, que contará con 180 habitaciones y proyecta más de 100 empleos directos en su fase de obra, ampliando de forma significativa la oferta hotelera moderna del departamento y reforzando su posicionamiento como destino turístico competitivo.

“El Quindío es un destino que lo tiene todo: naturaleza, cultura, experiencias para todas las edades e infraestructura para eventos. Aquí una familia disfruta de parques temáticos, un viajero internacional vive el paisaje cafetero y un empresario encuentra escenarios de primer nivel. Con ‘No me creas, vívelo’ estamos demostrando que la experiencia supera cualquier expectativa, en un trabajo articulado y cercano con los empresarios del departamento para fortalecer una oferta sólida y competitiva”, señaló el gobernador del Quindío, Juan Miguel Galvis.

La invitación para aliados comerciales y viajeros es a visitar el stand del Quindío en el pabellón 3, nivel 2, stand 234 de Anato, conocer de primera mano la campaña, conectar con empresarios del destino y descubrir por qué el corazón de Colombia no se cuenta: se vive.

