La aerolínea Avianca anunció la apertura de una segunda frecuencia diaria en la ruta entre Bogotá y Caracas, con el objetivo de ampliar las opciones de viaje y fortalecer la conectividad aérea entre Colombia y Venezuela.

La medida responde al aumento de la demanda de pasajeros y a la evaluación positiva de las condiciones operativas y de seguridad aérea realizada en coordinación con las autoridades de ambos países.

Los nuevos vuelos serán operados en aviones Airbus A320 con capacidad aproximada para 180 pasajeros. Con dos frecuencias diarias en esta ruta, la aerolínea podrá ofrecer cerca de 5.040 sillas semanales, lo que representa un incremento importante en la oferta de transporte aéreo entre ambas capitales.

Gracias a esta operación, Caracas quedará conectada con una amplia red de destinos a través de Bogotá. En total, los viajeros podrán acceder a 37 destinos internacionales y 24 destinos dentro de Colombia mediante conexiones desde el aeropuerto de la capital colombiana.

La segunda frecuencia comenzará a operar el 28 de marzo de 2026, aunque los tiquetes ya están disponibles en los distintos canales de venta de la aerolínea.

Esta expansión hace parte de la estrategia de Avianca para fortalecer los vínculos con Venezuela y mejorar la conectividad regional, en un contexto de cambios políticos recientes en ese país.

Cuáles son los destinos más buscados por los colombianos

Los viajes internacionales de los colombianos han crecido en los últimos años, impulsados por el turismo, los negocios y las visitas a familiares en el exterior. Entre los destinos más visitados se destaca principalmente Estados Unidos, que sigue siendo el país al que más viajan los colombianos.

Cerca de una tercera parte de los viajeros internacionales del país eligen este destino, atraídos por ciudades como Miami, Nueva York y Orlando, además de oportunidades de estudio, trabajo y turismo.

España ocupa el segundo lugar entre los destinos preferidos. Este país se ha consolidado como una de las principales puertas de entrada a Europa para los colombianos, especialmente a través de ciudades como Madrid y Barcelona.

Además del turismo cultural, la presencia de una amplia comunidad colombiana ha impulsado los viajes hacia este destino. En tercer lugar aparece Panamá, que se ha convertido en un destino frecuente por su cercanía geográfica y su conectividad aérea.

Muchos colombianos viajan allí por negocios, compras o como punto de conexión hacia otros destinos internacionales.

También destacan destinos turísticos del Caribe como República Dominicana y México, que reciben a miles de colombianos cada año por sus playas, resorts y paquetes vacacionales.

Otros países que registran un flujo importante de viajeros colombianos son Perú, Ecuador y Brasil, principalmente por turismo y por los costos más accesibles de los viajes dentro de América Latina.

¿Dónde queda el puente de cristal y el letrero más grande de Colombia?

En Manizales, el nuevo puente de cristal del Bulevar de Chipre se roba todas las miradas. Una obra moderna que conecta arte, turismo y sostenibilidad, con vistas de 360° al Eje Cafetero. Diseñado con pisos transparentes y zonas culturales, este espacio marca un nuevo comienzo para la ciudad, impulsando su economía y atrayendo viajeros de todo el país. También, y a solo unas horas de Bogotá, otro rincón conquista a los turistas: el pueblo con el letrero más grande de Colombia, famoso por su imponente “Cascada del Amor” en Macanal (Boyacá).