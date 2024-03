En la Semana Santa se conmemora la pasión, muerte y resurrección de Jesús. Es la semana más importante del calendario cristiano y comienza con el Domingo de Ramos y termina con el Domingo de Resurrección.

Esta es la última fase de la Cuaresma, que empieza desde el Miércoles de Ceniza, y durante este tiempo, existen ciertas acciones que no se deberían hacer o se deberían tener en cuenta, por ejemplo, el no poder comer carne o cuáles son las cinco penitencias que no pueden faltar, entre otras.

Sin embargo, existen ciertas prácticas, que no se deberían hacer durante los días santos, bien sea por creencias o porque están arraigadas a ciertas tradiciones.

Lo que no se debe hacer en Semana Santa

No comer carne roja: la tradición dice que se debe evitar este alimento, ya que se asocia con la sangre y el cuerpo de Cristo, por lo que abstenerse de esta se considera un acto de respeto y luto.

No tener relaciones íntimas: especialmente durante el jueves o el Viernes Santo, ya que la creencia popular es que de hacerlo se puede quedar “pegado”, pues esto es considerado como un pecado.

No hacer oficio: se incluye barrer, poner puntillas e incluso lavar ropa. Según las creencias atrae la mala suerte, limpiar el piso se asocia con “barrer la cara de Cristo” y utilizar puntillas está asociado con recordar el sufrimiento de Jesús en la cruz.

No bañarse: la creencia popular dice que bañarse en un río, especialmente en Viernes Sant o, podría llevar a que se convierta en pez, aunque no hay ninguna base científica para esto, por otro lado, también se dice que el agua es impura en este día.

No salir después de las 3:00 de la tarde: esta creencia es específicamente el Viernes Santo, porque fue la hora en la que murió Jesús y esto puede provocar la ira de Dios.

Tenga en cuenta que algunas de estas tradiciones pueden tener fundamentos religiosos, mientras que otras son solo creencias o costumbres populares que han pasado de generación en generación.

