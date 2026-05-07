Por: Diana María León

Experta en Nutrición Culinaria

Creadora de www.cocinable.com

IG: @cocinableysaludable

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El Día de la Madre es una de las fechas más especiales para compartir en familia y muchas personas prefieren celebrarlo en casa con una comida diferente. Por eso, Diana María León, experta en Nutrición Culinaria y creadora de Cocinable y Saludable, compartió tres recetas para consentir a mamá desde el desayuno hasta el postre.

La primera recomendación son unos huevos en salsa de tomate, una preparación que mezcla ajo, pimentón y una salsa de ajonjolí que le aporta un sabor especial. Además, puede acompañarse con arepa o pan y funciona como una opción sencilla para iniciar el día.

Recetas Día de la Madre / Cortesía

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Para el almuerzo o la cena, la experta propone una lasaña de plátano maduro, una alternativa casera en la que las láminas de plátano reemplazan la pasta tradicional. La receta lleva salsa boloñesa, queso parmesano y crema de coco.

Recetas Día de la Madre / Cortesía

Entre las recomendaciones también aparece una torta de zanahoria preparada con harina de arroz, harina de almendras y stevia. La preparación puede decorarse con crema de marañón y coco para darle un toque especial.

Según explicó León, estas recetas buscan ofrecer opciones más balanceadas para compartir durante la celebración del Día de la Madre, una fecha que mueve reuniones familiares y homenajes en todo el país.

Recetas Día de la Madre / Cortesía

Cuál es la historia del Día de la Madre y por qué se celebra en mayo

Aunque actualmente la fecha está relacionada con regalos, flores y reuniones familiares, el homenaje a las madres existe desde hace siglos.

De acuerdo con la experta, en la antigua Grecia ya se hacían celebraciones dedicadas a las mujeres que daban vida. Más adelante, con la expansión del cristianismo en Europa, el homenaje empezó a relacionarse con la Virgen María y durante años estuvo ligado al 8 de diciembre, día de la Inmaculada Concepción.

La celebración moderna tomó fuerza en Estados Unidos gracias a Anna Jarvis, una mujer que impulsó la creación de un día especial para honrar a las madres tras la muerte de la suya. Su iniciativa llevó al presidente Woodrow Wilson a oficializar la fecha en 1914.

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Posteriormente, las apariciones de la Virgen de Fátima en Portugal también fortalecieron la relación entre mayo y las madres. En Colombia, la celebración fue adoptada oficialmente mediante la Ley 28 de 1925 y desde entonces se conmemora el segundo domingo de mayo.

La única excepción ocurre en Norte de Santander, donde el Día de la Madre se celebra el último domingo de mayo en memoria del terremoto que destruyó Cúcuta el 8 de mayo de 1875.

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