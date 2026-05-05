En medio de los movimientos comerciales en Colombia, la festividad del Día de la Madre trasciende una fecha única y se transforma en una temporada de experiencias memorables durante todo mayo en la capital colombiana. Bogotá y sus municipios aledaños ofrecen ahora múltiples escenarios diseñados especialmente para el bienestar.

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Diferentes establecimientos comerciales presentan hoy una agenda robusta que responde a las nuevas exigencias de los consumidores actuales. Las familias ahora valoran mucho más las experiencias compartidas y el tiempo de calidad que los simples obsequios materiales tradicionales.

Planes en centros comerciales durante mayo

En esta tendencia, El Edén Centro Comercial lidera una programación que fusiona el entretenimiento de alto nivel con el bienestar físico. El complejo ofrece la dinámica interactiva denominada ‘Ruleta de la Moda’, la cual permanecerá disponible hasta el 30 de mayo.

Dicho centro comercial celebrará su evento principal el próximo 16 de mayo con una presentación musical imperdible. La reconocida artista Shaira, junto al Mariachi Ricardo Torres, brindará una serenata clásica para exaltar la tradición más representativa de Latinoamérica.

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La oferta de El Edén incluye también sesiones de pilates, ambientaciones con música en vivo y diversas jornadas temáticas. El objetivo principal consiste en transformar cada recorrido por el centro comercial en un vínculo profundo de conexión familiar y alegría.

“Más que una programación, buscamos generar espacios donde las personas puedan compartir, reconectar y celebrar a mamá desde diferentes lenguajes: la música, el movimiento y la experiencia”, señaló Lina Fernanda Alsina Calderón, gerente general de El Edén Centro Comercial.

Por otro lado, Centro Chía desarrolla una propuesta de celebración extendida que abarca los treinta y un días del mes. Su agenda inició con el concierto ‘Virgen de Fátima’ el pasado 9 de mayo y sigue este 10 de mayo con “Yo me llamo Il Divo”.

Este complejo también organiza la kermés titulada ‘Tardeando con mamá’ para el próximo 16 de mayo. Además, los directivos incluyeron espacios para la autoestima, como el taller de imagen personal ‘El brillo de Mamá’ programado para el 23 de mayo.

Los visitantes podrán disfrutar igualmente del karaoke “Mamás Superestrellas” el 24 de mayo y de la pasarela ‘El Outfit Perfecto’ el día 30. El gran cierre ocurrirá el 31 de mayo con una vibrante jornada de baile al aire libre.

Estas iniciativas demuestran cómo la industria del retail convierte sus instalaciones en centros culturales activos. Las experiencias ahora funcionan como el motor principal que atrae y conecta a los ciudadanos con las marcas y los espacios sociales modernos.

De forma simultánea, la Alcaldía de Bogotá preparó una oferta especial en distintos puntos estratégicos de la ciudad. El Teatro Jorge Eliécer Gaitán recibirá este 9 de mayo el ‘Homenaje Sinfónico a las Madres’ con música de grandes divas.

La Filarmónica Metropolitana interpretará los éxitos de Rocío Dúrcal y Ana Gabriel en este evento cultural. Por su parte, el Distrito organiza picnics, caminatas guiadas y actividades deportivas gratuitas en los parques metropolitanos durante este fin de semana actual.

De esta manera, el mes de mayo se establece definitivamente como una época fundamental para la construcción de recuerdos. La emoción y el encuentro familiar protagonizan la agenda de una Bogotá que celebra la vida de todas las madres.

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