El panorama de las inversiones en Colombia presenta un movimiento estratégico por parte de Nu Colombia. En un contexto donde la rentabilidad y los costos transaccionales definen la elección de los ahorradores, el neobanco ha lanzado una iniciativa denominada ‘Operación Día 501’. Esta campaña no solo busca atraer capital mediante tasas competitivas, sino que aborda directamente uno de los gravámenes más cuestionados del país: el 4×1.000.

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La entidad financiera anunció que los ciudadanos que decidan trasladar su dinero e invertirlo en certificados de depósito a término (CDT) de Nu entre el 5 y el 9 de mayo de 2026, recibirán un beneficio equivalente al monto pagado por este impuesto. Esta medida surge como una respuesta institucional ante los retrasos en la implementación de normativas que favorecerían la movilidad financiera en el país.

¿Cuánto está pagando un CDT en Nubank en mayo 2026?

Además del incentivo tributario, la entidad mantiene una estructura de tasas de interés que varían según el plazo de la inversión. De acuerdo con los datos vigentes al 5 de mayo de 2026 reflejados en el portal oficial de la entidad, los rendimientos para una inversión base de 1’000.000 de pesos se distribuyen de la siguiente manera:

A 1.080 días: con una tasa del 12,20 % efectivo anual, el ahorrador recibiría un total de 1’389.569 pesos.

A 720 días: bajo una tasa del 12,10 % efectivo anual, el retorno se sitúa en 1’242.606 pesos.

A 540 días: la tasa del 12,00 % efectivo anual genera un monto final de 1’175.238 pesos.

A 360 días: para el plazo de un año, con un 11,00 % efectivo anual, el pago es de 1’104.078 pesos.

A 270 días: con un 10,70 % efectivo anual, el resultado es de 1’074.972 pesos.

A 180 días: en un periodo de seis meses, la tasa del 10,50 % efectivo anual entrega 1’048.453 pesos.

A 120 días: con un rendimiento del 9,70 % efectivo anual, el monto asciende a 1’029.668 pesos.

A 90 días: el interés del 9,60 % efectivo anual reporta 1’021.946 pesos.

A 60 días: el plazo más corto, con un 9,50 % efectivo anual, devuelve 1’014.429 pesos.

Estas cifras demuestran que la entidad busca captar recursos a largo plazo ofreciendo premios por permanencia, mientras intenta mitigar el impacto del GMF que suele frenar la entrada de capitales de otras instituciones. La estrategia de Nu Colombia no solo apunta a la captación de activos, sino que lanza un mensaje directo al regulador y al sector tradicional sobre la necesidad de eliminar las barreras de salida y entrada que hoy limitan al consumidor financiero.

¿Por qué Nubank devolverá el 4×1.000 a quienes inviertan en sus CDT?

La decisión de la entidad no es aleatoria. La ‘Operación Día 501’ hace referencia directa al tiempo transcurrido —más de 500 días— sin que se materialice el artículo 65 de la Ley 2277 de 2022. Dicha ley estipula que los colombianos deberían tener el derecho de designar más de una cuenta bancaria como exenta del gravamen a los movimientos financieros (GMF), conocido popularmente como 4×1.000.

A pesar de que la medida debía entrar en vigor el 13 de diciembre de 2024, la falta de coordinación entre los sectores público y privado ha mantenido bloqueado este beneficio. Según cálculos del sector, este impuesto puede representar un costo de hasta 800.000 pesos anuales para un ciudadano promedio, actuando como una “anqueta” que impide a los usuarios migrar sus fondos a entidades que ofrezcan mejores rendimientos.

Al respecto, Marcela Torres, gerente general de Nu Colombia, fue enfática en señalar las implicaciones de esta parálisis normativa: “501 días es demasiado tiempo para que una ley aprobada siga sin ejecutarse. Los colombianos merecen poder elegir dónde poner su dinero sin que un impuesto los penalice por hacerlo”. Torres advirtió que la falta de modificación al cobro del 4×1.000 desincentiva la competencia real en el sector financiero colombiano. Ante esta situación, la directiva afirmó que la entidad decidió “tomar acción, que se traduce en beneficios para los clientes”.

¿Cómo funciona la devolución del 4×1.000 en Nu?

Para los interesados en acceder a este beneficio, existen condiciones específicas que deben cumplirse estrictamente durante el periodo de la campaña. La ‘devolución’ aplicará exclusivamente sobre el monto que el cliente aumente en sus CDTs Nu en comparación con el saldo que tenía al cierre del 4 de mayo de 2026.

Este incremento de capital puede originarse de dos fuentes: dinero nuevo proveniente de otras entidades financieras o fondos que ya se encontraban en la ‘cuenta Nu’, siempre y cuando se trasladen a un CDT.

Un paso indispensable para validar el beneficio es la inscripción previa; los usuarios deben ingresar a la aplicación de Nu y seleccionar el botón ‘Quiero participar’ dentro de las fechas establecidas (del 5 al 9 de mayo). El valor correspondiente al 4×1.000 no se descontará de la inversión, sino que se abonará posteriormente como un saldo en la cuenta Nu del cliente.

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