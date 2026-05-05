En medio de los movimientos de la economía nacional, Nubank Colombia anunció este martes 5 de mayo la Operación Día 501, una iniciativa que indicaron responde a los más de 500 días transcurridos sin que se implemente el artículo 65 de la Ley 2277 de 2022, el cual establece que los colombianos pueden designar más de una cuenta bancaria como exenta del Gravamen a los Movimientos Financieros (4×1000).

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La medida, que debió entrar en vigencia el 13 de diciembre de 2024, buscaba eliminar una de las fricciones más significativas del sistema financiero colombiano: la obligación de concentrar la vida financiera en un solo banco para evitar el cobro del 4×1000. Sin embargo, la falta de articulación entre actores públicos y privados ha impedido que el beneficio llegue a los ciudadanos.

El 4×1000 podría costarle a un colombiano hasta $800.000 pesos al año y funciona como una barrera que impide la libre movilidad financiera. Mientras este impuesto siga operando sin la exención múltiple que la ley ya ordenó, millones de personas permanecen vinculadas a una sola entidad, independientemente de si existen opciones con mejores condiciones de ahorro, rendimiento o servicio.

Nu Colombia es la primera institución financiera en el país que toma una posición pública frente a este incumplimiento de la exención del 4X1.000 y la respalda con una acción directa.

“Nuestro deseo es que los colombianos puedan estar donde quieran, no donde les toca. Todos estamos pagando un 4×1000 que no nos corresponde. Le corresponde al gobierno y al sistema cumplir la ley. Mientras que eso pasa, nosotros actuamos”, agregó Torres.

¿Cómo funciona la Operación Día 501 de Nubank?

Nu regresará en beneficio el equivalente al 4×1000 sobre el dinero nuevo que las personas inviertan en CDTs Nu entre el 5 y el 9 de mayo de 2026.

El beneficio aplica sobre el monto que el cliente aumente en CDTs Nu frente al que tenía al cierre del 4 de mayo de 2026.

Ese aumento puede provenir de dinero nuevo traído desde otras entidades financieras o de la Cuenta Nu, siempre que se invierta en un CDT Nu.

Para participar, la persona debe inscribirse en la campaña haciendo clic en el botón ‘Quiero participar’ en la app de Nu dentro de la vigencia.

El valor equivalente al 4×1000 se abonará en la Cuenta Nu.

“La Operación Día 501 no es una campaña comercial: es la decisión de asumir, como compañía, el costo que el sistema le sigue trasladando al ciudadano”, señaló la compañía en su comunicado.

¿Qué pasó con la exención del 4X1.000 en Colombia?

El 4×1.000, formalmente conocido como Gravamen a los Movimientos Financieros (GMF), sigue siendo uno de los impuestos más debatidos de Colombia. Su prometida reforma está en el limbo desde diciembre de 2024.

La Ley 2277 de 2022 ordenó que, a partir del 13 de diciembre de 2024, la exención debía aplicarse automáticamente sobre todas las cuentas del mismo titular hasta el tope de 350 UVT, sin necesidad de marcar una sola cuenta.

El superintendente Financiero César Ferrari explicó que el sistema financiero colombiano, compuesto por más de 1.500 cooperativas, 29 bancos y múltiples billeteras digitales, no ha logrado desarrollar la infraestructura tecnológica para consolidar las transacciones de un mismo titular en tiempo real.

En 2026, este sistema todavía no está completamente implementado. En la práctica, la mayoría de colombianos sigue bajo el esquema de marcar una sola cuenta exenta.

Mediante el Oficio 100152176-0707, del 18 de noviembre de 2025, la Dian certificó que el valor de la UVT para 2026 será de $ 52.374. Esto significa que el tope del 4×1.000 para 2026 es de $ 18’330.900 pesos mensuales, es decir, $ 901.250 más que en 2025.

Si el banco cobró GMF en una cuenta que debería estar exenta, el usuario puede solicitar la devolución a la DIAN o directamente al banco. La DIAN habilitó el trámite de devolución incluso antes de que los sistemas estén completamente integrados.

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