Los ingresos alcanzaron los 1.334 millones de euros, un aumento del 15% frente al mismo periodo de 2025, impulsados por el buen desempeño de todas sus divisiones, especialmente Defensa, ATM y Espacio.

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La cartera de pedidos se disparó hasta los 20.334 millones de euros, lo que representa un crecimiento del 154%, gracias en gran parte a la integración de Hispasat e Hisdesat y al fuerte dinamismo del negocio de defensa.

La contratación también mostró un comportamiento destacado, con un incremento del 56% hasta los 2.856 millones de euros, impulsada por grandes contratos en movilidad, radares y programas de modernización militar.

El beneficio neto se situó en 76 millones de euros, un 28% más que el año anterior, reflejando una mejora operativa. Asimismo, el flujo de caja libre alcanzó los 1.444 millones de euros, favorecido por anticipos en proyectos estratégicos.

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Por divisiones, Espacio creció un 393%, Defensa un 33% y ATM un 17%, mientras que Movilidad y Minsait se mantuvieron estables. Geográficamente, España, América y Asia mostraron avances, en contraste con una leve caída en Europa.

La compañía confirmó sus objetivos para 2026, proyectando ingresos superiores a 7.000 millones de euros y un EBIT mayor a 700 millones.

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