Tras el “megaoperativo” del CTI que sacudió a más de 400 tiendas en todo el país, la marca Lili Pink (operada por Fast Moda S.A.S.) emitió un contundente pronunciamiento oficial. A través de su abogado, el penalista Iván Cancino, la compañía negó rotundamente estar involucrada en delitos de lavado de activos y contrabando, calificando las cifras difundidas por las autoridades como “inconsistentes”.

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La investigación de la Fiscalía apunta a un presunto lavado que ascendería a los 730.000 millones de pesos y un enriquecimiento ilícito de particulares por más de 430.000 millones de pesos. Ante esto, la defensa de la marca fue clara: “Todas las mercancías cuentan con declaraciones de importación y pagos debidamente soportados”.

El proceso, que incluyó la incautación de 40 inmuebles y ocho vehículos, se apoya en supuestos accesos inusuales a bases de datos detectados por el sistema de monitoreo de la Dian. Sin embargo, Lili Pink señaló que estas actuaciones administrativas están siendo controvertidas y que, a la fecha, “no existe una decisión judicial en firme” que establezca responsabilidad penal.

Más allá de la batalla jurídica, la empresa hizo un llamado especial a la Fiscalía para proteger la estabilidad de sus 3.000 colaboradores. Según el comunicado, la marca —con más de 20 años de trayectoria— es un referente nacional que opera legalmente no solo en Colombia, sino en varios países de Latinoamérica.

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“Los hechos mencionados corresponden a una controversia jurídica en curso y no a conclusiones definitivas”, puntualizó Cancino, quien pidió respetar la presunción de inocencia para evitar que las interpretaciones anticipadas destruyan la reputación de la compañía mientras avanzan las indagaciones.

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