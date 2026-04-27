En medio de los movimientos de marcas en Colombia, Grupo Nutresa ejecutó una de las acciones de mercadeo más ambiciosas de su trayectoria corporativa al transformar la imagen de 30 millones de empaques. Esta intervención masiva afecta a 17 de sus productos más icónicos y busca profundizar el vínculo emocional con los compradores colombianos.

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En un mercado nacional que se vuelve cada vez más exigente, la compañía decidió renovar temporalmente la identidad visual de sus etiquetas. Marcas legendarias como Jet, Chocolate Corona y Jumbo ahora presentan un diseño diferente que prioriza mensajes de cotidianidad y optimismo.

El cambio también alcanzó a productos esenciales como Colcafé, Sello Rojo, Zenú y Doria. Otros nombres que se sumaron a esta modificación gráfica fueron Chocolisto, Ducales, Saltín Noel, Tosh y la línea de snacks Yupi.

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La escala de esta operación es gigantesca, considerando que los artículos de este ‘holding’ se encuentran en 8 de cada 10 hogares en Colombia. Con presencia en más de 400.000 puntos de venta, los nuevos empaques funcionan como medios de comunicación masivos y directos.

El propósito central de la organización es redefinir el valor de sus firmas tradicionales. Jaime Gilinski, quien se desempeña como CEO de Grupo Nutresa, destacó la importancia de la confianza interna en la evolución histórica de la empresa.

“Nuestra historia de más de un siglo nos ha enseñado que el ingrediente principal del progreso es la fe en nosotros mismos. Hoy, nuestras marcas líderes se visten de mensajes positivos para recordarnos que el sabor que nos une es el de creer”, aseguró el directivo.

La compañía entiende que su labor trasciende el suministro de alimentos básicos. Gilinski enfatizó el compromiso social de la marca al declarar que “más allá de alimentar a nuestros consumidores, nuestra misión hoy es alimentar la certeza de que juntos somos capaces de transformar cualquier desafío en una oportunidad. Esta campaña es nuestra forma de decir que Nutresa cree, hoy más que nunca, en el potencial de Colombia”.

Para potenciar este mensaje, la estrategia incorporó un fuerte componente publicitario con la voz del artista internacional J Balvin. El cantante participó en una versión especial de su éxito ‘Mi gente’, tras una producción que acumuló más de 80 horas de rodaje.

Ejecutar esta transformación de Nutresa en 30 millones de unidades requirió modificaciones técnicas profundas en las plantas de fabricación. La coordinación logística fue vital para sincronizar la llegada de los nuevos diseños a todas las regiones del territorio nacional sin provocar desabastecimiento.

Nutresa implementó esta renovación de forma escalonada por categorías para asegurar una rotación eficiente de los inventarios existentes. Esta táctica permite que la diferenciación de marca no dependa solamente del costo final o de la calidad intrínseca del producto alimenticio.

Al mismo tiempo, la corporación mantiene su enfoque en la rentabilidad y la expansión hacia mercados externos. Actualmente, el grupo tiene operaciones activas en 16 geografías distintas y comercializa sus diversas líneas en más de 80 países alrededor del mundo.

¿Qué marcas tiene Grupo Nutresa en Colombia?

Grupo Nutresa es el conglomerado de alimentos más grande de Colombia, liderando diversas categorías del mercado con marcas que forman parte de la tradición nacional. Su portafolio se divide en múltiples unidades de negocio.

En la categoría de chocolates, destacan marcas icónicas como Jet, Jumbo, Gol, Chocolate Corona y Chocolisto. Estos productos mantienen un liderazgo histórico en ventas y son referentes fundamentales para los consumidores en todo el país.

El segmento de cafés cuenta con nombres de alta recordación como Colcafé, Café Sello Rojo, Matiz y La Bastilla. Estas marcas cubren desde el consumo masivo tradicional hasta segmentos de cafés especiales y gourmet.

Para la unidad de negocio de cárnicos, el grupo gestiona firmas de gran trayectoria como Zenú, Rica y Ranchera. Estas marcas dominan el mercado de embutidos y carnes frías gracias a su amplia red de distribución.

En el sector de galletas y pastas, Nutresa posee a Noel, con productos líderes como Saltín Noel, Ducales y Tosh. Además, maneja Pastas Doria y Pastas Monticello, cubriendo gran parte de la canasta familiar básica.

El portafolio también incluye a Crem Helado en el segmento de helados y a marcas de snacks como Yupi y Tosh. Estas compañías permiten al ‘holding’ tener una presencia diversificada en canales modernos y tradicionales.

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