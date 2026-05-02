El caso judicial contra la cadena Lili Pink derivó en una investigación de alcance internacional que ya involucra requerimientos de información desde varios países y un expediente que apunta a una presunta red empresarial con operaciones en distintos continentes, por lo que la Fiscalía ya emitió nueve órdenes de captura y se capturó a una persona.

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(Vea también: Revelan qué hicieron directivos de Lili Pink antes de allanamientos: sabían de operativo)

El caso contra la red asociada a la marca incluyó operativos que dejaron la incautación de alrededor de 440 bienes, desde edificios, hasta vehículos de alta gama, en el marco de la investigación por presunto lavado de activos y contrabando.

De acuerdo con la Unidad Investigativa de El Tiempo, la investigación derivó en un expediente que vincula a los empresarios Max Marvin Abadi y David Abadi, fundadores de la marca y señalados dentro de una estructura empresarial con operaciones de empresas fachada en Colombia y el exterior.

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Dentro del expediente aparecen vínculos financieros con Bahamas y Panamá, además de estructuras comerciales en al menos nueve países donde la marca tiene presencia, lo que amplía el alcance de la investigación a nivel transnacional.

Las cifras analizadas por la Fiscalía superan los 760.000 millones de pesos, con un incremento patrimonial atribuido a operaciones que no corresponderían con la actividad económica declarada por las empresas vinculadas.

¿Qué papel jugaron el chofer y la tesorera de los dueños de Lili Pink? Según el citado medio, dentro del expediente judicial figura Jonnathan Villamil Soler, quien figuraba como chofer de los empresarios y aparece también vinculado a la operación empresarial al ser identificado como representante legal de una de las sociedades utilizadas para el movimiento de mercancía dentro del esquema investigado. En el caso de Myriam Luz de las Mercedes Sánchez Laguna, señalada como tesorera, su rol estaría relacionado con el manejo administrativo y financiero de compañías asociadas a la red. Además de Sánchez, también estarían salpicadas la ejecutiva de talento humano y una operaria. ¿Qué empresas están bajo la lupa en el caso Lili Pink? La investigación de la Fiscalía identificó un grupo de importadoras y sociedades que habrían participado en la operación de ingreso y comercialización de mercancía, entre ellas Iexport, Distribuidora Variedades, Fashion Tech y One Boy, señaladas como parte del circuito de suministro de productos. Estos artículos habrían sido distribuidos a través de compañías como Fast Moda SAS, Innova Quality SAS y Pink Life SAS, que aparecen como piezas centrales dentro de la cadena comercial analizada por los investigadores. El expediente también incluye un bloque de sociedades constituidas en Panamá, entre las que figuran Malta Blue SA, Nepal Blue SA, Fiveshe SA, Threesus SA, Betsea Blue SA, One Boy y Mail Blu, todas relacionadas con la red empresarial bajo revisión judicial. Según la investigación, estas estructuras habrían servido como vehículos comerciales y financieros dentro del flujo de mercancía y recursos que ahora es objeto de verificación por parte de las autoridades.

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