El caso judicial contra la cadena Lili Pink derivó en una investigación de alcance internacional que ya involucra requerimientos de información desde varios países y un expediente que apunta a una presunta red empresarial con operaciones en distintos continentes, por lo que la Fiscalía ya emitió nueve órdenes de captura y se capturó a una persona.
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El caso contra la red asociada a la marca incluyó operativos que dejaron la incautación de alrededor de 440 bienes, desde edificios, hasta vehículos de alta gama, en el marco de la investigación por presunto lavado de activos y contrabando.
De acuerdo con la Unidad Investigativa de El Tiempo, la investigación derivó en un expediente que vincula a los empresarios Max Marvin Abadi y David Abadi, fundadores de la marca y señalados dentro de una estructura empresarial con operaciones de empresas fachada en Colombia y el exterior.
Dentro del expediente aparecen vínculos financieros con Bahamas y Panamá, además de estructuras comerciales en al menos nueve países donde la marca tiene presencia, lo que amplía el alcance de la investigación a nivel transnacional.
Las cifras analizadas por la Fiscalía superan los 760.000 millones de pesos, con un incremento patrimonial atribuido a operaciones que no corresponderían con la actividad económica declarada por las empresas vinculadas.
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