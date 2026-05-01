Los colombianos sentirán un nuevo golpe en el bolsillo desde mayo de 2026, luego de que subieran los intereses para créditos y tarjetas. La Superintendencia Financiera fijó la tasa de usura en 28,17 % efectivo anual, lo que marca un aumento frente al mes anterior.

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Este incremento representa una subida de 1,41 puntos frente al 26,76 % de abril. Este indicador es clave porque define el máximo interés que pueden cobrar bancos y entidades por préstamos, lo que impacta directamente a quienes usan tarjeta de crédito.

El efecto ya se empieza a notar. Las tasas para compras con tarjeta se moverán entre 18,37 % y 26,67 %, dependiendo de la entidad financiera. Esto significa que financiar compras será más costoso para los usuarios en el país.

Expertos advierten que el crédito se ha venido encareciendo en los últimos meses, lo que termina elevando el límite legal de intereses. Esto hace que muchas personas piensen dos veces antes de endeudarse o usar sus tarjetas.

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El impacto no solo se queda en los hogares. El comercio también está sintiendo el golpe. Datos de Fenalco indican que el 65 % de los comerciantes reportó ventas iguales o más bajas en febrero frente al mismo mes del año pasado.

Además, se ha visto una menor disposición de los consumidores a usar tarjetas de crédito, lo que refleja un freno en el consumo. Este panorama ha llevado a varios negocios a buscar alternativas para no perder clientes.

Una de esas salidas ha sido ofrecer financiación directa. Algunos comercios están permitiendo pagos a cuotas sin intermediación bancaria, incluso con tasas bajas o cercanas a cero, para mantener sus ventas.

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Este modelo ha venido tomando fuerza en sectores como tecnología, hogar y entretenimiento, donde los comercios buscan adaptarse al nuevo contexto. Incluso, algunos logran aumentar sus ventas al facilitar el acceso a crédito propio.

En medio de este escenario, las altas tasas siguen marcando el ritmo del consumo en Colombia. Por ahora, quienes dependen del crédito tendrán que ajustarse a un panorama más exigente.

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