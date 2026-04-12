El código CVV, presente en tarjetas de crédito y débito, se ha convertido en una de las principales herramientas de seguridad en las transacciones digitales. Aunque suele pasar desapercibido para muchos usuarios, expertos financieros coinciden en que este pequeño número puede marcar la diferencia entre una compra segura y un posible fraude.

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¿Qué es el CVV y para qué sirve?

El CVV corresponde a las siglas en inglés de ‘Card Verification Value’ (valor de verificación de la tarjeta). Se trata de un código de seguridad de tres o cuatro dígitos que está impreso en la tarjeta y que se utiliza principalmente en compras en línea o transacciones donde la tarjeta no está físicamente presente.

Su función principal es actuar como un mecanismo adicional de autenticación. Es decir, no basta con tener el número de la tarjeta y la fecha de vencimiento: el CVV sirve para confirmar que quien hace la compra tiene acceso físico al plástico o a la información completa del mismo.

De acuerdo con entidades financieras como BBVA, este código ayuda a que las compras por internet sean más seguras, al validar que el titular de la tarjeta es quien está haciendo la transacción.

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¿Por qué es tan importante?

El CVV es clave porque dificulta el uso fraudulento de tarjetas robadas o clonadas. En muchos casos, los ciberdelincuentes pueden obtener el número de una tarjeta, pero sin el código de seguridad les resulta más complicado completar una compra.

Además, este código no suele almacenarse en bases de datos de comercios ni aparece en recibos o facturas, lo que reduce el riesgo de filtraciones masivas de datos.

Incluso, algunas entidades han evolucionado hacia sistemas más seguros, como los CVV dinámicos, que cambian cada cierto tiempo y ofrecen una capa adicional de protección frente a fraudes digitales.

En términos simples, el CVV funciona como una segunda llave de seguridad: sin él, muchas operaciones no pueden completarse, lo que protege al usuario en entornos digitales donde no hay contacto físico con la tarjeta.

Cuidados que se deben tener con el CVV

A pesar de su importancia, el CVV también puede convertirse en un punto vulnerable si no se maneja con precaución. Por ello, expertos recomiendan seguir varias medidas básicas:

No compartirlo nunca

Ningún banco ni entidad financiera solicita el CVV por llamadas, correos electrónicos o mensajes. Compartirlo puede facilitar fraudes en cuestión de segundos.

Evitar ingresarlo en sitios sospechosos

Antes de hacer una compra en línea, es clave verificar que la página sea segura (por ejemplo, que tenga el candado de seguridad o protocolo HTTPS).

No guardarlo en lugares visibles

Es recomendable no tomar fotos de la tarjeta ni almacenar el CVV en notas del celular o correos electrónicos, ya que estos pueden ser vulnerados.

Cuidado con el phishing

Muchas estafas digitales buscan engañar a los usuarios para que entreguen sus datos bancarios, incluido el CVV. Estos ataques suelen hacerse pasar por bancos o comercios reconocidos.

Usar herramientas adicionales de seguridad

Algunas tarjetas ofrecen códigos dinámicos o verificación en dos pasos, lo que añade una barrera extra contra accesos no autorizados.

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