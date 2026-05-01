Escrito por:  Redacción Economía
May 1, 2026 - 2:28 pm

Del 20 al 26 de abril, los distintos restaurantes del país prendieron sus hornos a máximo poder para vender una gran cantidad de hamburguesas, pues se llevó a cabo el Burger Master con una gran cantidad de unidades vendidas.

(Ver también: Venden hamburguesa 2×1 a los que se llamen Brayan: famosa cadena hizo jugada magistral)

De hecho, según cifras del organizador del evento, fueron más de 3 millones de hamburguesas en apenas una semana, lo cual significó una gran activación de la economía en el sector gastronómico del país.

Ahora, apenas una semana después del cierre de este evento, ‘Tulio Recomienda’ publicó la lista de restaurantes ganadores en todo el país, quienes fueron elegidos por los comensales que votaron en la aplicación oficial del concurso.

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Quiénes son los ganadores del Burger Master 2026

Esta fue la lista definitiva de los ganadores en todas las zonas del país en esta edición:

Bogotá:
  • Godo Facts Food
  • Bícono
  • El Chori Charrúa
  • Camacho’s
  • Pigasus
  • Mención especial: Ovejo
Cajicá:
  • Oveja Negra
Chía:
  • La Oveja y el Lobo
Zipaquirá:
  • Vulgar Bistró
Tenjo: 
  • The Club
Villeta:
  • Dulcinea Bar y Josper
Mosquera:
The Family House
Fusagasugá:
  • B de Burger
Madrid:
  • Pepes Burger
Ubaté:
  • Bandido Burger Bar
Choachí:
  • La Cocina de V
Tabio:
  • Ruta 77
Funza:
  • Burger House
Cota:
  • El Establo
Ubaque:
  • Lipari Rooftop
Medellín:
  • Bunker Burger
  • LF Burger
  • Bramante
  • Chum Burgers
  • Animal Cocina
  • Mención especial: Masfinca
Envigado:
  • Rib Eye Parrilla & Bar
Sabaneta:
  • Inmerso
Itagüí:
  • Mat Burger and Grill
Bello:
  • La Plaza Hamburguesera
Copacabana:
  • Momentos Burger
Caldas:
  • Épico Food Club
Marinilla:
  • Big Mama
Carmen de Viboral:
  • Big Mama
Rionegro:
  • Pigasus
El Retiro:
  • Frank’s
La Ceja:
  • Casa Cheester
Girardota:
  • Retro Smash
Caucasia:
  • LF Burger
Guarne:
  • Provecho
Cali:
  • Qrico
  • Big Billy
  • Juan Juan Parrilla
  • Smash Burger Lab
  • Brazz
Tuluá:
  • Ata Burguer
Palmira:
  • Carbónica
Jamundí:
  • Smash Burger Lab
Buga:
  • Vati Express
Bucaramanga:
  • La Hamburguesería 20.15
  • Oso Burgers
  • Camacho’s
  • Lobo Burger
  • Restor
  • Mención especial: Artesano
Girón:
  • Burgos Gastro House
Floridablanca:
  • Camacho’s
Piedecuesta:
  • Hamcho
Lebrija:
  • Bávaros
Barrancabermeja:
  • Chatarra
  • The Buffalo House
  • The Boss
  • Lobo Burger
  • Freedogs
Armenia:
  • Custom Burgers
  • Niko Burger
  • Food Project
  • La Bocata
  • Angus Burger
Quimbaya:
  • La Fábrica
Filandia:
  • Taurus Steak House
Calarcá:
  • El Mordisco
Popayán:
  • Magno Smash
  • Don Hidalgo
  • El Sabio Gastrobar
  • Háblame Perrito
  • Siete American Kitchen
Manizales:
  • Qrico
  • Güeritos
  • Burger Partner
  • The Boss Burger
  • Porkos
Barranquilla:
  • Tropique
  • Camacho’s
  • Machete Burger
  • Barbecue Garage
  • Coliseo Sports Bar
Puerto Colombia:
  • Cargo
Cartagena:
  • Plaza Central
  • Cargo
  • El Burgués
  • Blazar Burgers
  • Vagabundo
Turbaco:
  • Cargo
Neiva:
  • Hamburgo
  • Georky’s Burger
  • Berriondo
  • Prabha Burguers
  • Hamburguesas del Fuego
Pitalito:
  • Corner Burger FC
Garzón:
  • Burger Dog
Montería:
  • Historia Legendaria
  • La Chula Restobar
  • Mandato Gastro Pub
  • Mitchel’s
  • El Roble
Lorica:
  • Baruka
Sahagún:
  • Sir Angus
Villavicencio:
  • Gryngos
  • Hands On Burger
  • Hamburguesería 10/10
  • Bacoa’s
  • Prime
Acacías:
  • La Bucaramanía
Granada:
  • Container Food
Pereira:
  • Calde Burger
  • The Viking Burger
  • Angus Burger
  • Grill Comida Urbana
  • Once Once Burgers
Santa Rosa de Cabal:
  • Royal Food and Friends
Dosquebradas:
  • The Viking Burger
Santa Marta:
  • The Bull
  • The Cartel Burger & Ribs
  • Octava Burgers
  • Smoke House
  • Ibiza
Ibagué:
  • Angus Burger
  • Papitas y Compañía
  • Amador
  • Negra Burger
  • El Fantasma
Pasto:
  • Vangora
  • 22 Street
  • Biela
  • Parrilleros Fast Food
  • Migrante
Ipiales:
  • Biela
Valledupar:
  • The Brothers
  • Brangus Burger
  • Luca’s Food
Yopal:
  • 1800 Steak House
  • Majuca Hamburguesería
  • Foodbox Burger
  • Benditas Burgers
  • Crocante
Tunja:
  • Asado del Gordo
  • Hamburguesas del Fuego
  • Tiger Food
  • House Hamburguesería
  • Buffalo Beef Burger
Florencia:
  • Alma de Res
  • Rústicos
  • Baron Burger Boss
  • Homeshake
  • Voraz
Ocaña:
  • El Burro Burger
  • Vacanos
  • The Beer House
Leticia:
  • Herencias de Mãe
  • El Santo Ángel
  • Ámbar
Sincelejo:
  • Hunter & Butcher

(Ver también: Qué pasó con Hamburguesas Del Rodeo en Bogotá: clientes notaron cierre y hay preocupación)

Muchos de estos restaurantes mantendrán sus hamburguesas participantes en el menú por algunas semanas, por lo que las personas aún las podrán probar, pero no al precio del concurso (que eran 21.000 pesos), sino al precio full del restaurante.

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