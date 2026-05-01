Del 20 al 26 de abril, los distintos restaurantes del país prendieron sus hornos a máximo poder para vender una gran cantidad de hamburguesas, pues se llevó a cabo el Burger Master con una gran cantidad de unidades vendidas.
(Ver también: Venden hamburguesa 2×1 a los que se llamen Brayan: famosa cadena hizo jugada magistral)
De hecho, según cifras del organizador del evento, fueron más de 3 millones de hamburguesas en apenas una semana, lo cual significó una gran activación de la economía en el sector gastronómico del país.
Ahora, apenas una semana después del cierre de este evento, ‘Tulio Recomienda’ publicó la lista de restaurantes ganadores en todo el país, quienes fueron elegidos por los comensales que votaron en la aplicación oficial del concurso.
Quiénes son los ganadores del Burger Master 2026
Esta fue la lista definitiva de los ganadores en todas las zonas del país en esta edición:
- Godo Facts Food
- Bícono
- El Chori Charrúa
- Camacho’s
- Pigasus
- Mención especial: Ovejo
- Oveja Negra
- La Oveja y el Lobo
- Vulgar Bistró
- The Club
- Dulcinea Bar y Josper
- B de Burger
- Pepes Burger
- Bandido Burger Bar
- La Cocina de V
- Ruta 77
- Burger House
- El Establo
- Lipari Rooftop
- Bunker Burger
- LF Burger
- Bramante
- Chum Burgers
- Animal Cocina
- Mención especial: Masfinca
- Rib Eye Parrilla & Bar
- Inmerso
- Mat Burger and Grill
- La Plaza Hamburguesera
- Momentos Burger
- Épico Food Club
- Big Mama
- Big Mama
- Pigasus
- Frank’s
- Casa Cheester
- Retro Smash
- LF Burger
- Provecho
- Qrico
- Big Billy
- Juan Juan Parrilla
- Smash Burger Lab
- Brazz
- Ata Burguer
- Carbónica
- Smash Burger Lab
- Vati Express
- La Hamburguesería 20.15
- Oso Burgers
- Camacho’s
- Lobo Burger
- Restor
- Mención especial: Artesano
- Burgos Gastro House
- Camacho’s
- Hamcho
- Bávaros
- Chatarra
- The Buffalo House
- The Boss
- Lobo Burger
- Freedogs
- Custom Burgers
- Niko Burger
- Food Project
- La Bocata
- Angus Burger
- La Fábrica
- Taurus Steak House
- El Mordisco
- Magno Smash
- Don Hidalgo
- El Sabio Gastrobar
- Háblame Perrito
- Siete American Kitchen
- Qrico
- Güeritos
- Burger Partner
- The Boss Burger
- Porkos
- Tropique
- Camacho’s
- Machete Burger
- Barbecue Garage
- Coliseo Sports Bar
- Cargo
- Plaza Central
- Cargo
- El Burgués
- Blazar Burgers
- Vagabundo
- Cargo
- Hamburgo
- Georky’s Burger
- Berriondo
- Prabha Burguers
- Hamburguesas del Fuego
- Corner Burger FC
- Burger Dog
- Historia Legendaria
- La Chula Restobar
- Mandato Gastro Pub
- Mitchel’s
- El Roble
- Baruka
- Sir Angus
- Gryngos
- Hands On Burger
- Hamburguesería 10/10
- Bacoa’s
- Prime
- La Bucaramanía
- Container Food
- Calde Burger
- The Viking Burger
- Angus Burger
- Grill Comida Urbana
- Once Once Burgers
- Royal Food and Friends
- The Viking Burger
- The Bull
- The Cartel Burger & Ribs
- Octava Burgers
- Smoke House
- Ibiza
- Angus Burger
- Papitas y Compañía
- Amador
- Negra Burger
- El Fantasma
- Vangora
- 22 Street
- Biela
- Parrilleros Fast Food
- Migrante
- Biela
- The Brothers
- Brangus Burger
- Luca’s Food
- 1800 Steak House
- Majuca Hamburguesería
- Foodbox Burger
- Benditas Burgers
- Crocante
- Asado del Gordo
- Hamburguesas del Fuego
- Tiger Food
- House Hamburguesería
- Buffalo Beef Burger
- Alma de Res
- Rústicos
- Baron Burger Boss
- Homeshake
- Voraz
- El Burro Burger
- Vacanos
- The Beer House
- Herencias de Mãe
- El Santo Ángel
- Ámbar
- Hunter & Butcher
(Ver también: Qué pasó con Hamburguesas Del Rodeo en Bogotá: clientes notaron cierre y hay preocupación)
Muchos de estos restaurantes mantendrán sus hamburguesas participantes en el menú por algunas semanas, por lo que las personas aún las podrán probar, pero no al precio del concurso (que eran 21.000 pesos), sino al precio full del restaurante.
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