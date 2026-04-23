Una balacera se registró en el sector de El Poblado, en el sur de Medellín, en medio del evento gastronómico Burger Master, luego de un intento de atraco que desató un intercambio de disparos.

Sigue a PULZO en Discover

(Vea también: “Arma de fuego”: destapan detalles de pelea entre hinchas de Junior y Nacional en Bogotá)

De acuerdo con la información conocida, el hecho ocurrió cuando delincuentes intentaron cometer un robo en una zona concurrida por ciudadanos que participaban en la jornada del evento.

En medio de la situación, un policía que se encontraba fuera de servicio intervino al percatarse del hecho delictivo y se enfrentó a los presuntos ladrones, lo que desencadenó la balacera en plena vía pública.

Lee También

El intercambio de disparos obligó a varias personas a resguardarse, mientras otros buscaban salir rápidamente del lugar ante el riesgo que representaba la confrontación.

Reportan balacera en intento de atraco delante de decenas de personas que hacían fila para participar del Burguer Master en el sector de El Tesoro, en El Poblado, sur de Medellín. https://t.co/if1kX8q65f pic.twitter.com/mImNWcFJNP — Revista Semana (@RevistaSemana) April 23, 2026

Policía frustró robo en el Poblado de Medellín

Según los primeros reportes, la rápida reacción del uniformado permitió frustrar el atraco, aunque la situación causó temor entre comerciantes y visitantes que se encontraban en el sector disfrutando del evento.

Las autoridades hicieron presencia en la zona para controlar el orden público, iniciar las investigaciones correspondientes y establecer las circunstancias exactas en las que se produjo el enfrentamiento.

Por ahora, se adelantan labores para determinar si hubo capturas o personas lesionadas, así como la identificación de los responsables del intento de robo.

Este hecho se suma a otros episodios recientes de inseguridad en Medellín, especialmente en zonas de alta afluencia, lo que provoca preocupación entre la ciudadanía.

* Pulzo.com se escribe con Z