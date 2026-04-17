Johan Stiven Agudelo Serna fue enviado a prisión en Medellín, señalado de asesinar a su inquilino, un joven con discapacidad auditiva, en un hecho que también involucró un incendio y un intento de fuga.

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De acuerdo con la Fiscalía General de la Nación, el crimen ocurrió el 13 de abril de 2026, cuando el hoy procesado habría ingresado a la habitación que le tenía arrendada a la víctima. En ese lugar, presuntamente lo atacó con un arma cortopunzante, causándole la muerte.

Durante el procedimiento, unidades de la Policía lograron la captura en flagrancia del sospechoso, quien aún tenía en su poder prendas con manchas de sangre, lo que lo vinculó directamente con el crimen.

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Hombre provocó incendio al intentar huir

Las investigaciones indican que, tras el ataque, el hombre habría intentado ocultar lo sucedido provocando un incendio en una vivienda contigua. Este hecho alertó a la comunidad y a las autoridades, que llegaron al lugar para atender la emergencia.

Las autoridades también establecieron que entre el capturado y la víctima existían conflictos previos relacionados con el canon de arriendo y el uso del inmueble. Incluso, se conoció que el hoy imputado habría ingresado en otras ocasiones sin autorización a la habitación.

El caso fue asumido por una fiscal de la Unidad de Reacción Inmediata (URI), que imputó cargos por homicidio agravado e incendio. No obstante, el procesado no aceptó los cargos durante las audiencias preliminares.

Finalmente, un juez de control de garantías decidió imponer medida de aseguramiento en centro carcelario mientras avanza el proceso judicial. El caso provoca preocupación por las condiciones en las que ocurrió el crimen y la vulnerabilidad de la víctima.

Qué se sabe del capitán que mató a su expareja, en Bogotá

En la noche del 26 de noviembre, el capítán Pablo Masmela mató a su expareja, la teniente María Mora, en las instalaciones del Cantón Norte. Según versiones, ellos habían tenido una relación sentimental que ella decidió acabar recientemente. Estos son todos los detalles de lo que sucedió con este caso en Bogotá: