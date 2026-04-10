En el marco del juicio que avanza en Texas, nuevas audiencias han sacado a la luz detalles del caso de Athena Strand, una niña de 7 años asesinada en noviembre de 2022 en el condado de Wise, en un crimen que involucra al exempleado de reparto Tanner Lynn Horner, quien el 7 de abril de 2026 se declaró culpable de los cargos de secuestro agravado y homicidio.

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Durante las diligencias judiciales, la Fiscalía presentó material probatorio y testimonios que reconstruyen los momentos previos al crimen, ocurrido cuando Horner hacía entregas en la zona residencial donde vivía la menor y transportaba un paquete que formaba parte de un supuesto regalo de Navidad.

“Lo primero que Tanner Horner le dice a Athena cuando la levanta y la mete en la camioneta es que se inclina y le dice: ‘No grites o te haré daño’. Lo dice dos veces”, indicó James Stainton, fiscal del caso, según recogió Blu Radio.

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Según los investigadores, el acusado habría aprovechado la entrega domiciliaria para acercarse a la niña, quien fue vista por última vez en las inmediaciones de su vivienda en Paradise, Texas, antes de ser trasladada dentro del vehículo de reparto.

En el desarrollo del juicio también se conocieron registros audiovisuales tomados desde la camioneta de reparto, en los que se observa a la menor dentro del vehículo momentos antes de su muerte, evidencia que la Fiscalía utiliza para sustentar la acusación de homicidio capital.

Versión que dio el domiciliario sobre muerte de niña de 7 años en Texas

Las autoridades judiciales sostienen que Horner entregó versiones contradictorias sobre lo ocurrido, incluyendo la afirmación de que habría atropellado accidentalmente a la niña, versión que los fiscales contradicen con base en las pruebas recolectadas durante la investigación.

El proceso también incorpora testimonios de familiares y agentes investigadores, quienes detallan la reconstrucción de los hechos ocurridos el 30 de noviembre de 2022, fecha en la que la menor fue reportada como desaparecida y posteriormente hallada sin vida dos días después en una zona rural cercana.

“El entramado de mentiras que tejió les va a resultar difícil de seguir. Es una sucesión interminable de mentiras”, agregó Stainton ante el jurado, durante las audiencias.

En esta etapa del juicio, el acusado enfrenta la posibilidad de una condena a cadena perpetua o pena de muerte, mientras el jurado analiza el conjunto de pruebas presentadas por la Fiscalía para determinar su responsabilidad en uno de los casos más mediáticos recientes en Texas.

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