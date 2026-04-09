El caso de Rubén Romeo, un joven de 20 años y estudiante de química de la UNAM, volvió a tomar relevancia luego de una entrevista que concedió su hermano Javier al podcast ‘Voces Ausentes’.

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Según el testimonio, los hechos se remontan a 2006, cuando tras la muerte de su madre, Rubén quedó en una situación de vulnerabilidad emocional. En ese contexto, inició una relación con Leslie, quien junto a su madre Roxana y su abuela Ema habría ejercido control sobre su vida y lo habría aislado de su familia.

De acuerdo con la denuncia, el joven fue influenciado hasta el punto de demandar a su padre por pensión alimenticia y mudarse con la familia de su pareja. Además, fue involucrado en un robo por el que permaneció un año en prisión preventiva, aunque posteriormente fue absuelto.

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El 20 de agosto de 2009, Rubén fue hallado sin vida en Coyoacán, Ciudad de México, con signos de violencia. Su hermano sostiene que la escena fue alterada para simular un crimen pasional, incluyendo una nota colocada en su ropa con un mensaje de reconciliación que, según peritajes, habría sido escrita por Roxana.

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Uno de los aspectos más graves del caso, según la familia, fue que no fueron informados de la muerte sino hasta casi dos meses después. Para ese momento, Leslie ya había reportado a Rubén como desaparecido, reclamado su cuerpo ante Medicina Legal y gestionado su entierro en una fosa común alegando que no tenía familiares.

La investigación también reveló presuntas irregularidades con seguros de vida. Según Javier, se intentó cobrar al menos cinco pólizas que sumaban cerca de 35 millones de pesos, y existen grabaciones en las que las firmas no corresponderían a la víctima.

En el proceso judicial, las autoridades concluyeron que Rubén murió por un traumatismo craneoencefálico y una herida en el cuello. Actualmente, Leslie y Roxana cumplen una condena de 27 años de prisión, mientras la familia sigue denunciando irregularidades y teme que puedan acceder a beneficios judiciales.

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