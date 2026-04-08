Henry Ocampo Suaza, ganadero de 55 años y oriundo de Génova (Quindío), fue asesinado a plena luz del día en el barrio Alcalá de Envigado, Antioquia, exactamente en la calle 37 sur con la carrera 45B. El crimen ocurrió hacia las 12:30 del mediodía del 8 de abril de 2026, cuando la víctima descendía de su camioneta en compañía de su hija.

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Según testigos y autoridades, el ataque fue perpetrado por sicarios que se movilizaban en una motocicleta de alta gama, tipo Ducati, desde donde le dispararon en repetidas ocasiones antes de huir a gran velocidad. La escena ocurrió frente a la menor, quien presenció el homicidio.

De acuerdo con El Tiempo, las primeras investigaciones indican que Ocampo no fue atacado al azar. De acuerdo con el secretario de Seguridad de Envigado, el ganadero habría sido seguido desde el sector de El Tesoro, en Medellín, por varios vehículos, entre ellos una motocicleta y un carro, que verificaron su identidad antes de interceptarlo.

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El ataque se produjo en el momento en que Ocampo se detuvo para realizar una diligencia personal, al parecer relacionada con la reparación de un electrodoméstico. Fue en ese instante cuando los sicarios aprovecharon para acercarse y dispararle, dejándolo sin vida en el lugar.

#ATENTOS. Violento ataque sicarial en b/Alcalá, de Envigado (Antioquia) este 8ABR. Fue ases¡nado poderoso ganadero y terrateniente de 55 años llamado Henry Ocampo Suaza. El hombre fue interceptado por sicar¡o en la cll 37 sur con cra 45B, cuando descendía de una camioneta Toyota.… pic.twitter.com/dTr8iT88cU — Colombia Oscura (@ColombiaOscura) April 9, 2026

¿Por qué habrían asesinado a ganadero en Envigado?

La víctima se dedicaba a la ganadería en Villavicencio y, según indicó el rotativo, también era cercano a Jesús Hernando Sánchez Sierra, quien fue conocido como zar de las esmeraldas y fue asesinado el 6 de abril de 2025 por un francotirador en Bogotá.

De acuerdo con un testimonio citado por el mencionado medio, Ocampo era considerado una persona de confianza y mejor amigo de Sánchez. Además, dentro de ese mismo entorno también fue asesinado recientemente Juan Sebastián Aguilar, alias ‘Pedro Pechuga’, quien igualmente hacía parte del círculo de confianza de Sánchez.

Esta seguidilla de homicidios podría estar relacionada entre sí por vínculos personales, lo que lleva a los investigadores a establecer una posible línea de retaliación entre estructuras que se mueven alrededor de este grupo.

“Se teme que se trate de un tipo de retaliación. Primero fue asesinado Juan Sebastián Aguilar, ‘Pedro Pechuga’, que era otra de las personas de confianza de Hernando Sánchez, y ahora, el señor Henry Ocampo, su mejor amigo”, aseguró un investigador del caso a El Tiempo.

Sin embargo, la Fiscalía y la Policía continúan recolectando pruebas para esclarecer los hechos y dar con los autores materiales e intelectuales, así como los motivos del homicidio.

Qué se sabe del capitán que mató a su expareja, en Bogotá

En la noche del 26 de noviembre, el capítán Pablo Masmela mató a su expareja, la teniente María Mora, en las instalaciones del Cantón Norte. Según versiones, ellos habían tenido una relación sentimental que ella decidió acabar recientemente. Estos son todos los detalles de lo que sucedió con este caso en Bogotá: