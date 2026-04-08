El Ministerio de Trabajo de Colombia, encabezado por la viceministra Sandra Milena Muñoz, intensificó este miércoles su plan nacional de vigilancia en los medios de comunicación. La funcionaria lideró una inspección técnica en las instalaciones del Canal RCN para verificar las condiciones de bienestar de sus empleados.

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Esta visita forma parte de una estrategia integral que ya incluyó auditorías similares en RTVC y Caracol Televisión, buscando erradicar conductas de violencia en el entorno profesional.

El eje central de estas intervenciones es la prevención del acoso laboral y sexual dentro de las redacciones y oficinas administrativas. El Gobierno Nacional busca establecer canales de denuncia anónimos que protejan la identidad de las víctimas y mitiguen el temor a posibles represalias.

Mediante estos mecanismos, los inspectores recolectan información directa para evaluar si las empresas cuentan con protocolos efectivos de atención y rutas de justicia claras para su personal.

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Como resultado de este proceso, se impusieron medidas preventivas obligatorias contra Caracol Televisión tras hallar deficiencias en el manejo de quejas previas.

“De lo que observaron nuestros inspectores, se vio la necesidad de emitir esta medida preventiva para proteger derechos fundamentales que estuvieran en riesgo. Unas medidas que van dirigidas a las víctimas con acompañamiento y asesoría jurídica, psicológica y psicosocial. Además, políticas de no revictimización y reparación simbólica”, afirmó Muñoz.

La resolución exige al canal proteger a testigos y víctimas, además de remitir casos de connotación sexual a la Fiscalía General de la Nación. También se ordenó una reconstrucción exhaustiva de la trazabilidad de las denuncias y la implementación de políticas con enfoque de género para garantizar la no repetición de estos hechos.

“Estamos ayudando a las empresas a mejorar sus protocolos, políticas y rutas. Seguiremos inspeccionando, porque para nosotros, como Ministerio de Trabajo, la consigna es cero tolerancia al acoso laboral y sexual”, sentenció la funcionaria.

Hasta el momento, las autoridades no han anunciado acciones específicas derivadas de las visitas a RTVC o Canal RCN. No obstante, el Ministerio de Trabajo advirtió que el cumplimiento de estas directrices es inmediato para asegurar espacios seguros.

La vigilancia continuará en otras organizaciones del sector periodístico para normalizar la transparencia y el respeto a la dignidad humana en el ejercicio de la labor informativa en todo el país.

¿Cómo denunciar casos de acoso en Colombia?

Denunciar el acoso en Colombia, ya sea en el ámbito laboral o más íntimo, requiere seguir rutas institucionales diseñadas para proteger la integridad de la víctima. Según el Ministerio de Justicia y del Derecho, el acoso laboral se rige por la Ley 1010 de 2006, la cual establece que los trabajadores deben contar con espacios internos y externos para tramitar sus quejas de manera confidencial y segura.

De acuerdo con el portal oficial LegalApp del Ministerio de Justicia, estos son los pasos fundamentales para formalizar una denuncia por acoso en el país:

Informar por escrito al Comité de Convivencia Laboral de su empresa o entidad, detallando los hechos y adjuntando pruebas. Si la respuesta interna es insuficiente, acudir ante un Inspector de Trabajo en las sedes del Ministerio del Trabajo. En casos de acoso íntimo, presentar la denuncia directamente ante la Fiscalía General de la Nación a través de la Línea 122. Solicitar acompañamiento en la Defensoría del Pueblo o las personerías municipales para recibir asesoría legal gratuita.

Por su parte, la Fiscalía General de la Nación advierte que el acoso sexual es un delito penal que debe reportarse inmediatamente para activar las Unidades de Reacción Inmediata (URI).

El portal de la Procuraduría General complementa que, si el acosador es un servidor público, la queja debe remitirse también a las oficinas de control interno disciplinario.

Es vital documentar cada evento con fechas, lugares y testimonios, ya que la carga probatoria es esencial para que las autoridades puedan imponer sanciones administrativas o condenas penales efectivas contra los responsables de dichas conductas.

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