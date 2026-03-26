En medio del escándalo por presuntos casos de acoso, el Ministerio del Trabajo anunció que ya adelantó una inspección en Caracol Televisión, pero el alcance va mucho más allá.

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(Vea también: Caracol Televisión tomó decisión de fondo por presuntos casos de acoso)

La entidad confirmó que esta visita hace parte del plan nacional de inspección a medios de comunicación en Colombia, una estrategia que no se quedará en un solo canal.

Según indicó el Ministerio, el plan contempla visitas a todos los medios del país, con el objetivo de revisar condiciones laborales en el sector.

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Inspecciones buscan frenar acoso y violencias en medios

De acuerdo con el pronunciamiento oficial, estas inspecciones se hacen bajo el marco de:

El Convenio 190 de la OIT

La Ley 1257 de 2008

La Ley 2365 de 2024

El objetivo es prevenir el acoso laboral en todas sus manifestaciones y las violencias basadas en género, además de verificar condiciones de seguridad y salud en el trabajo.

En ese sentido, el Ministerio señaló que no se trata solo de reaccionar a denuncias recientes, sino de hacer una revisión estructural del sector de medios en Colombia.

#AEstaHora 🔴 el #MinTrabajo, por orientación del ministro del trabajo, @AntonioSanguino, avanza con el Plan nacional de inspección a medios de comunicación en Colombia que inicia con la inspección en el medio de comunicación Caracol Televisión @CaracolTV. 🧵 pic.twitter.com/u5iDQT8PEr — MinTrabajo (@MintrabajoCol) March 26, 2026

Escándalo en Caracol por acoso

La inspección a Caracol Televisión ocurre tras las denuncias que han sacudido al canal en los últimos días, involucrando a figuras reconocidas y provocando salidas del medio.

(Vea también: ¿Quién es la abogada que investigará presunto acoso en Caracol TV? Ha tenido varios cargos)

Sin embargo, el anuncio del Ministerio del Trabajo marca un punto clave: el caso ya trascendió a todo el ecosistema de medios.

Con este plan, el Gobierno busca establecer controles más estrictos en un sector que ahora enfrenta un escrutinio sin precedentes, mientras continúan las investigaciones y crece el debate público.

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