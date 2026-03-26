En medio del escándalo por presuntos casos de acoso, el Ministerio del Trabajo anunció que ya adelantó una inspección en Caracol Televisión, pero el alcance va mucho más allá.
(Vea también: Caracol Televisión tomó decisión de fondo por presuntos casos de acoso)
La entidad confirmó que esta visita hace parte del plan nacional de inspección a medios de comunicación en Colombia, una estrategia que no se quedará en un solo canal.
Según indicó el Ministerio, el plan contempla visitas a todos los medios del país, con el objetivo de revisar condiciones laborales en el sector.
Inspecciones buscan frenar acoso y violencias en medios
De acuerdo con el pronunciamiento oficial, estas inspecciones se hacen bajo el marco de:
- El Convenio 190 de la OIT
- La Ley 1257 de 2008
- La Ley 2365 de 2024
El objetivo es prevenir el acoso laboral en todas sus manifestaciones y las violencias basadas en género, además de verificar condiciones de seguridad y salud en el trabajo.
En ese sentido, el Ministerio señaló que no se trata solo de reaccionar a denuncias recientes, sino de hacer una revisión estructural del sector de medios en Colombia.
#AEstaHora 🔴 el #MinTrabajo, por orientación del ministro del trabajo, @AntonioSanguino, avanza con el Plan nacional de inspección a medios de comunicación en Colombia que inicia con la inspección en el medio de comunicación Caracol Televisión @CaracolTV.
— MinTrabajo (@MintrabajoCol) March 26, 2026
Escándalo en Caracol por acoso
La inspección a Caracol Televisión ocurre tras las denuncias que han sacudido al canal en los últimos días, involucrando a figuras reconocidas y provocando salidas del medio.
(Vea también: ¿Quién es la abogada que investigará presunto acoso en Caracol TV? Ha tenido varios cargos)
Sin embargo, el anuncio del Ministerio del Trabajo marca un punto clave: el caso ya trascendió a todo el ecosistema de medios.
Con este plan, el Gobierno busca establecer controles más estrictos en un sector que ahora enfrenta un escrutinio sin precedentes, mientras continúan las investigaciones y crece el debate público.
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