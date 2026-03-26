Catalina Botero Marino es una reconocida abogada colombiana especializada en derecho constitucional y derechos humanos, con una amplia trayectoria tanto en el ámbito académico como en escenarios internacionales. Su nombre ha cobrado relevancia reciente luego de ser designada para liderar la investigación independiente sobre presuntos casos de acoso en Caracol Televisión, un proceso que busca garantizar transparencia y rigor.

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A lo largo de su carrera, Botero ha ocupado cargos de alto nivel en la justicia colombiana, incluyendo su paso por la Corte Constitucional, donde se desempeñó como magistrada auxiliar, magistrada encargada y conjuez. También ha sido parte del Consejo de Estado, consolidando un perfil sólido en la interpretación y aplicación del derecho público en el país.

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En el plano internacional, su experiencia es igualmente destacada. Fue Relatora Especial para la Libertad de Expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), uno de los cargos más influyentes en la defensa de este derecho en la región. Además, ha participado en espacios clave como el Oversight Board de Meta, órgano encargado de tomar decisiones sobre contenidos en plataformas como Facebook e Instagram.

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Su trayectoria académica también es amplia. Ha sido profesora en universidades como Los Andes, la Universidad Nacional y la Externado, y actualmente dirige la Cátedra Unesco de Libertad de Expresión. Asimismo, ha sido investigadora, conferencista internacional y autora de múltiples publicaciones sobre derechos humanos, lo que la posiciona como una de las voces más autorizadas en estos temas.

¿Qué dijo el presidente de Caracol por los presuntos casos de abuso denunciados?

El presidente de Caracol Televisión, Gonzalo Córdoba Mallarino, reconoció públicamente la gravedad de la situación que enfrenta el canal tras las denuncias de acoso, y anunció la apertura de una investigación externa e independiente. Durante una reunión con los colaboradores, el directivo admitió que el silencio institucional ha afectado la confianza interna y ofreció disculpas a quienes hayan sido víctimas de este tipo de conductas, asegurando que se trata de un momento para asumir responsabilidades.

Córdoba también fue contundente al señalar que dentro de la organización no habrá lugar para encubrir comportamientos indebidos, sin importar el cargo o la trayectoria de los implicados. En su intervención dejó claro que, de comprobarse irregularidades, estas deberán salir a la luz y tener consecuencias, marcando una postura firme frente a los hechos que han generado la crisis en el canal.

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