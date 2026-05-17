Un nuevo hecho de violencia sacudió al departamento del Cauca durante la noche de este domingo 17 de mayo, luego de que una patrulla de la Policía Nacional de Colombia fuera atacada con un artefacto explosivo en el municipio de El Patía.

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El atentado ocurrió en el sector de El Bordo, específicamente en la llamada “zona rosa” de la población, un área comercial y de alta concurrencia de personas. Según versiones preliminares conocidas por medios regionales, dos hombres que se movilizaban en motocicleta habrían lanzado una granada contra los uniformados, impactando directamente el platón de la camioneta policial.

Tras la explosión, las autoridades reportaron inicialmente un policía y un civil heridos, mientras se adelantaban operativos de verificación y control en la zona para establecer el alcance del ataque y ubicar a los responsables.

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#ATENCIÓN | Atentado contra la Policía en El Bordo, Cauca. Un artefacto explosivo fue lanzado contra una patrulla en un reconocido sector comercial de esta localidad. De manera preliminar, se reporta un uniformado y un civil heridos. Vía @BrandonLeguiz pic.twitter.com/u9c34a4J1U — ÚltimaHoraCaracol (@UltimaHoraCR) May 18, 2026

De acuerdo con información divulgada por el diario El País, el hecho provocó momentos de tensión entre comerciantes y habitantes del sector debido a la fuerte detonación y a la presencia de numerosas personas en el lugar al momento del atentado.

Por su parte, Caracol Radio indicó que el artefacto explosivo fue lanzado directamente contra la patrulla en pleno sector comercial, lo que aumentó la preocupación por la situación de orden público en esta región del país, golpeada constantemente por hechos de violencia armada.

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