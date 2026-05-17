Un violento atropello ocurrido en pleno centro de Módena dejó al menos siete personas heridas, cuatro de ellas en estado grave, luego de que un hombre condujera a gran velocidad por una zona peatonal y embistiera a varios transeúntes, detalla Corriere della Sera.

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El hecho ocurrió en la concurrida Via Emilia, donde el vehículo invadió la acera, atropelló a varias personas y terminó estrellándose contra el escaparate de una tienda. Entre las víctimas, una mujer sufrió la amputación de ambas piernas debido al impacto, añadió ese medio.

Tras el ataque, el conductor abandonó el automóvil e intentó escapar a pie. Durante la huida, apuñaló a un ciudadano que trató de detenerlo, apuntó ese diario.

Varios testigos persiguieron al agresor y lograron neutralizarlo hasta la llegada de la Policía.

El atacante fue identificado como Salim el Koudri, un italiano de segunda generación de 31 años, residente en la provincia de Módena y sin antecedentes penales.

Las autoridades mantienen abierta la investigación para esclarecer las motivaciones del hecho y determinar si se trató de un atentado deliberado.

El alcalde Massimo Mezzetti calificó lo sucedido como un “acto dramático y gravísimo” y agradeció la valentía de los ciudadanos que ayudaron a detener al agresor.

Pulzo se abstiene de compartir el video del ataque por cuenta de su crudeza.

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