Se presentó un nuevo atentado contra el Ejército Nacional, esta vez, en San José del Guaviare. Sucedió en la vereda Buenos Aires, donde cuatro soldados murieron y tres más resultaron heridos, luego de caer en un campo minado.
De acuerdo con lo revelado por La FM, los hombres armados habrían actuado bajo órdenes de alias ‘Calarcá’, uno de los jefes de las disidencias de las Farc que actualmente mantiene influencia en varias zonas del territorio nacional. Las investigaciones apuntan a que el grupo ilegal habría preparado previamente el terreno para ejecutar el ataque contra los uniformados.
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#AEstaHora | Tropas de la Fuerza de Despliegue Rápido N.° 1, de @ftc_omega, tras el desarrollo de una acción ofensiva contra integrantes del grupo armado organizado residual, GAO-r, Bloque Jorge Suárez Briceño, en la vereda Buenos Aires, de San José del #Guaviare, fueron atacadas… pic.twitter.com/KZTlypNwFQLee También
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— Ejército Nacional de Colombia (@COL_EJERCITO) May 13, 2026
Las primeras hipótesis indican que los militares fueron sorprendidos en medio de una operación ofensiva con la buscaban proteger civiles, pues el departamento del Guaviare sufre por el recrudecimiento de la violencia. Allí, las disidencias de ‘Calarcá’ se disputan el control del narcotráfico con ‘Iván Mordisco’.
El Bloque Jorge Suárez Briceño ha sido mencionado en diferentes reportes de inteligencia por su presencia en regiones donde persisten confrontaciones armadas y actividades ilegales relacionadas con narcotráfico, extorsión y ataques contra la Fuerza Pública. Precisamente, alias ‘Calarcá’ ha sido identificado como uno de los principales comandantes de esa organización.
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