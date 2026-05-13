La tensa disputa judicial que rodea a la familia presidencial dio un giro dramático y doloroso. El presidente Gustavo Petro reveló a través de su cuenta de X que su nuera, Laura Ojeda, no asistió a su audiencia de imputación de cargos debido a que sufrió una interrupción en su embarazo, hecho del cual responsabilizó directamente a la justicia y a los medios de comunicación.

Sigue a PULZO en Discover

Para el pasado 12 de mayo estaba prevista la diligencia contra Ojeda por presunta violación de datos personales contra Day Vásquez. Sin embargo, la audiencia fue aplazada tras la presentación de una incapacidad médica de siete días. Ante las críticas por la demora, el mandatario arremetió con dureza: “Acabo de perder a un nieto por la barbarie de una Fiscalía política y la codicia de los dueños de la prensa tradicional”, sentenció Petro.

El jefe de Estado fue más allá y señaló directamente a la fiscal a cargo del caso, tildándola de “heredera del fiscal Burgos” y asegurando que actúa por odio. Según Petro, la presión ejercida contra la pareja de su hijo Nicolás Petro fue el detonante de la situación: “La presión le ha provocado la pérdida”, insistió en su mensaje.

La exesposa de Nicolás Petro no tardó en reaccionar. Aunque lamentó la pérdida del bebé, Day Vásquez defendió la continuidad de los procesos legales: “Los procesos deben ser respetados”, afirmó. No obstante, la controversia aumentó cuando Vásquez aseguró que ella también sufrió varias pérdidas en el pasado, señalando que “dos de ellas fueron provocadas precisamente por su hijo Nicolás”.

Lee También

Este nuevo proceso contra Laura Ojeda se basa en evidencias halladas en su propio celular, que apuntan a que ella habría clonado el teléfono de Vásquez. Paradójicamente, ambas mujeres se acusan de lo mismo: Day Vásquez también enfrenta cargos por presuntamente pagar a un tercero para interceptar las comunicaciones de Ojeda y su círculo cercano.

Presidente, los procesos deben ser respetados. Por supuesto que se lamenta lo de la pérdida… Justamente porque yo también las padecí, varias, dos de ellas provocadas precisamente por su hijo Nicolás… Pregúntele usted a él los motivos… — 🌙 Day Vásquez C (@Daysvasquezc) May 13, 2026

La audiencia de imputación contra Laura Ojeda, donde la Fiscalía solicitará medida de aseguramiento, queda postergada mientras se recupera de este complejo momento de salud que ahora se convierte en un nuevo frente de batalla política nacional.