Durante años, en los pasillos del poder en Bogotá circuló un comentario persistente: la cercanía entre el exvicepresidente Germán Vargas Lleras y la exfuncionaria Ana María Palau iba más allá de lo político. Nunca hubo confirmación pública ni declaraciones oficiales. Hasta ahora.

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Una publicación en la cuenta de Instagram de Palau terminó despejando las dudas que rodearon durante años la supuesta relación sentimental. La exconsejera presidencial compartió una fotografía junto al líder de Cambio Radical acompañada de un mensaje breve pero contundente: “El regalo más grande. Hasta la eternidad”.

La imagen apareció en medio de homenajes tras la muerte del dirigente político y la reacción fue inmediata entre políticos, empresarios y figuras cercanas al exvicepresidente y a la exfuncionaria. A Palau le escribieron mensajes como “eres un ángel”, de la periodista Vanessa de la Torre; “Le diste calma, cuidados y amor, y eso solo puede venir de personas tan especiales como tú. Quédate con la tranquilidad de que estuviste ahí hasta el final, haciéndolo sentir amado y acompañado. Ojalá encuentres en eso el consuelo que hoy tu alma necesita”; “Te abrazo mi Ana divina, lo hicimos muy feliz con sus crucecitas como las quería”; “Mi Anita linda…. Tienes la satisfacción del deber cumplido . Que te olvidaste de ti para cuidarlo y amarlo . Dios te dará mucha fortaleza. Tqm”.

Esta fue la publicación de Ana María Palau:

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En la fotografía, tomada durante el tratamiento contra el cáncer que enfrentaba Vargas Lleras, se observa al dirigente sonriente junto a Palau. Aunque no hay gestos explícitos de afecto, es evidente que hay una mirada de cariño y complicidad que él dirige hacia ella, lo que reforzó la percepción de una relación íntima que durante años se mantuvo bajo absoluta reserva.

En círculos políticos era ampliamente conocido que Palau hacía parte del entorno más cercano del exvicepresidente, especialmente después de la separación entre Vargas Lleras y Luz María Zapata. Sin embargo, ambos optaron siempre por mantener su vida privada lejos del debate público.

Más allá de la polémica sentimental, Ana María Palau es una figura reconocida en el sector público. Abogada y politóloga de la Universidad de los Andes, con especialización en Políticas Públicas y maestría en Gerencia del Desarrollo, acumula más de 15 años de experiencia en gestión pública, desarrollo regional y relaciones institucionales.

Durante el gobierno del expresidente Iván Duque Márquez, se desempeñó como consejera presidencial para las Regiones, liderando el diálogo con gobernadores y alcaldes e impulsando proyectos de impacto territorial. También ocupó cargos estratégicos en Prosperidad Social y Findeter, participando en programas sociales que beneficiaron a millones de hogares vulnerables.

Además de su trayectoria profesional, Palau ha llamado la atención pública por su belleza física, como se ve en estas fotos:

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La publicación terminó convirtiéndose en el primer gesto público que confirma lo que durante años fue un secreto a voces en Bogotá: una historia personal conocida en el poder, pero nunca reconocida abiertamente hasta este emotivo mensaje de despedida.

¿Quiénes fueron las parejas de Germán Vargas Lleras?

A lo largo de su vida personal, Germán Vargas Lleras mantuvo un perfil reservado frente a sus relaciones sentimentales. Su primera pareja fue María Beatriz Umaña Sierra, con quien tuvo a su única hija: Clemencia Vargas. Sin embargo, su matrimonio más conocido fue con Luz María Zapata, con quien compartió varios años y lo acompañó en la etapa más exitosa de su carrera política. Sin embargo su matrimonio llegó a su fin hace varios años y, por las palabras de ella, todo acabó en términos muy respetuosos.

Tras ese proceso, comenzó a mencionarse con insistencia la cercanía con Ana María Palau, quien lo acompañó en eventos políticos, reuniones estratégicas y momentos personales clave.

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