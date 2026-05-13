En el mundo de las pompas fúnebres, los detalles suelen pasar desapercibidos ante el dolor de las familias, pero los observadores más agudos han detectado un patrón asombroso en los sepelios más mediáticos de Colombia. Se trata de la placa FNU-339, un registro que ha quedado inmortalizado en las fotografías de los tres funerales que han paralizado al país entre 2023 y 2026, según informó KienyKe.

Sigue a PULZO en Discover

Lo que llama la atención es que, a pesar de que la funeraria encargada cuenta con una flota robusta de vehículos, esta carroza específica fue la elegida para transportar a tres hombres que definieron la cultura y la política nacional.

Fernando Botero (septiembre 2023): el ciclo comenzó con el fallecimiento del maestro antioqueño, el artista colombiano más universal. Su cuerpo fue recibido en Bogotá con honores de Estado en el Capitolio Nacional, y la carroza FNU-339 fue la encargada de escoltar sus restos en medio de una marea de ciudadanos que le daban el último adiós.

Miguel Uribe Turbay (agosto 2025): el país volvió a ver la placa dos años después, en un contexto mucho más trágico. Tras el magnicidio ocurrido en junio de 2025 en el parque El Golfito y su posterior fallecimiento en la Fundación Santa Fe, el joven senador fue trasladado en el mismo vehículo, marcando un momento de luto nacional por la violencia política.

Lee También

El dato curioso se terminó de consolidar recientemente con las exequias del exvicepresidente y líder natural de Cambio Radical. Vargas Lleras, una de las figuras más determinantes de la infraestructura y la política del siglo XXI en Colombia, cerró este “trío” de personalidades custodiadas por la misma matrícula.

Aunque para muchos es una simple coincidencia logística, en redes sociales ya se habla de la “carroza de los ilustres”. El hecho de que la placa FNU-339 haya estado presente en momentos tan distantes y ante causas de muerte tan diversas (desde la vejez natural de Botero hasta el asesinato de Uribe Turbay) le da un aire de leyenda urbana a la operación de la funeraria.

Quién mandó a matar a Miguel Uribe Turbay

Las declaraciones de Simeone Pérez Marroquín, alias el 'Viejo', revelaron cómo se organizó, planeo y ejecutó el crimen de Miguel Uribe Turbay. Según esta versión, alias el 'Zarco Aldinever' fue la persona de la Segunda Marquetalia, disidencia de las Farc, que ordenó el magnicidio en el que participaron alias 'Yako', quien fue la conexión con las personas en Bogotá; alias 'Chipi', quien se encargó de planear y reclutar al menor de edad que disparó el arma y alias el 'Viejo', quien hizo parte de la planeación del hecho.