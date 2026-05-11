El Ejército Nacional confirmó que restableció la comunicación con los dos pelotones que permanecían incomunicados desde hace casi tres días en zona selvática del departamento del Guaviare, informó El Tiempo.

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Según el diario capitalino, se trata de 66 militares del Batallón de Infantería de Selva No. 24, quienes se encontraban desplegados en operaciones en área rural del municipio de El Retorno.

La situación había causado preocupación luego de que desde la noche del pasado viernes se perdiera el contacto radial con los uniformados en medio de las difíciles condiciones climáticas que afectan la región.

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A través de un comunicado, el Comando de la Vigésima Segunda Brigada de Selva indicó que las fallas en las comunicaciones estarían asociadas a problemas técnicos derivados del mal clima en la zona.

“Desde la noche del pasado viernes tropas del Batallón de Infantería de Selva N.° 24 están incomunicadas por la red interna de comunicaciones en el área general de El Retorno, Guaviare, al parecer por fallas asociadas a malas condiciones meteorológicas en la zona”, señaló la institución, citada por el medio.

El Ejército agregó que activó los protocolos de búsqueda y desplegó capacidades terrestres para restablecer el contacto con los pelotones desplegados en la selva.

Zona donde estaban los soldados tiene presencia de disidencias

La región del Guaviare es una de las zonas más complejas en materia de orden público debido a la presencia de estructuras armadas ilegales vinculadas a las disidencias de las Farc.

El Tiempo recuerda que en ese territorio delinquen grupos que responden a alias ‘Iván Mordisco’ y ‘Calarcá’, quienes mantienen disputas por corredores estratégicos para narcotráfico y control territorial.

Sin embargo, el Ejército aclaró en su pronunciamiento que, hasta ahora, no se han reportado combates en el área donde se encontraban los uniformados.

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