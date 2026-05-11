Este lunes se llevó a cabo el funeral de Germán Vargas Lleras, líder político que falleció el pasado viernes 8 de mayo, luego de perder la batalla contra un tumor cerebral. A las honras llegaron sus seres queridos, así como representantes de diversas orillas ideológicas.

Sigue a PULZO en Discover

(Le puede interesar: “Se me va un amigo”: Néstor Morales, con la voz entrecortada por muerte de Germán Vargas Lleras)

Uno de los que asistió fue Álvaro Uribe Vélez, que estuvo en las exequias del exvicepresidente y con quien durante varios años tuvo distanciamiento político. Francia Márquez fue otra de las que se dejó ver en la ceremonia en el Palacio de San Carlos y la Catedral Primada, centro de Bogotá.

Precisamente, la vicepresidenta tuvo uno de los momentos más llamativos del funeral al abrazarse con la hija del otrora ministro, Clemencia Vargas, cuyo padre no ha ocultado su férrea oposición al Gobierno actual, así como el partido que lo apoyaba (Cambio Radical). El particular encuentro quedó en video.

Lee También

Las imágenes evidencian a la hija del exvicepresidente acompañada de su pareja mientras bajan unas escaleras. En medio de la multitud, tiene el saludo fraterno con Márquez, quien muestra sus condolencias y ambas tienen un intercambio de palabras que dura poco menos de 10 segundos. Finalmente, Clemencia Vargas sigue su marcha para proceder con la ceremonia.

#MinutoaMinuto | Así fue el abrazo entre la vicepresidenta Francia Márquez y Clemencia Vargas, hija del exvicepresidente Germán Vargas Lleras. pic.twitter.com/KtIjHfhqUb — La FM (@lafm) May 11, 2026

(Lea también: “La historia sería distinta”: lo que dijo De la Espriella en las honras fúnebres de Vargas Lleras)

Durante el funeral, la hija de Vargas Lleras dio unas declaraciones de cara a las elecciones presidenciales, cuya primera vuelta viene el 31 de mayo. Precisamente, la mujer incitó a no votar por Iván Cepeda, asegurando así que el legado de su padre seguiría resguardado.

“Si hoy quisiéramos algún legado de Germán Vargas Lleras, sería salir a que por ningún motivo le entreguemos el país a Cepeda y sus secuaces”, aseguró.

* Pulzo.com se escribe con Z

Lee todas las noticias de nación hoy aquí.