Gustavo Petro reaccionó al asesinato del periodista y estudiante universitario Mateo Pérez Rueda, cuyo cuerpo fue hallado en zona rural del municipio de Briceño. A través de su cuenta en X, el mandatario entregó detalles sobre el caso y aclaró qué grupo armado estaría detrás del crimen.

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Según indicó el jefe de Estado, Mateo Pérez Rueda, de 23 años, era director del medio “El Confidente” de Yarumal, proyecto periodístico que fundó desde el colegio. Además, cursaba estudios de Ciencia Política en la sede Medellín de la Universidad Nacional de Colombia.

En el mensaje publicado por Petro, señaló que el responsable del asesinato sería Jhon Edison Chalá Torrejano, integrante del frente Darío Gutiérrez, estructura que describió como una disidencia fragmentada del antiguo frente 36. El presidente sostuvo que actualmente ese grupo estaría dividido en varias organizaciones delincuenciales.

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“El asesinato ocurrió en la vereda El Hoyo del municipio de Briceño”, escribió el mandatario, quien también enfatizó que no existe ningún proceso de negociación entre el Gobierno nacional y la estructura armada mencionada.

Gustavo Petro aclaró si negocia con presuntos responsables de asesinato de Mateo Pérez

Petro agregó que la banda liderada por Edison Chalá estaría dedicada al control de la minería ilegal de oro en esa zona del norte de Antioquia, actividad que, según las autoridades, mantiene disputas entre grupos armados ilegales por el dominio territorial y económico.

“Con esta banda de Edison Chalá no existe negociación alguna con el gobierno. La banda de Edison se dedica al control de la minería ilegal del oro”, aseguró el mandatario.

El crimen de Mateo Pérez Rueda provocó rechazo en distintos sectores sociales y periodísticos, debido a su labor informativa en el municipio de Yarumal y su trabajo como joven comunicador en el departamento de Antioquia.

Graves acusaciones a Juliana Guerrero y más miembros del Gobierno de Petro: habló alta funcionaria

Angie Rodríguez, exdirectora del Dapre y actual funcionaria del Gobierno, aseguró que hay más de 20 personas que están buscando desacreditarla con el presidente Gustavo Petro acusándola de varios hechos que ella no cometió, pero lo que sí hizo fue destapar una supuesta disputa interna de poder entre diferentes funcionarios o personas cercanas al presidente, como Juliana Guerrero y Carlos Carrillo, con quienes ella ha tenido una confrontación desde hace varios meses.