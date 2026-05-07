La controversia por el futuro del Regiotram del Norte volvió a escalar este jueves 7 de mayo luego de que el alcalde de Bogotá, Carlos Fernando Galán, respondiera con dureza al presidente Gustavo Petro en medio de las diferencias por la financiación y planeación del proyecto ferroviario.

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El mandatario distrital cuestionó los planteamientos hechos por Petro sobre la iniciativa y aseguró que varias de las afirmaciones del Gobierno nacional no coinciden con los documentos técnicos del proyecto. Galán incluso habló de “trenes imaginarios” para referirse a algunas propuestas expuestas por el presidente sobre la integración férrea de Bogotá y la región.

La discusión se intensificó después de que el Gobierno nacional aprobara un documento Conpes para impulsar el Regiotram del Norte sin la participación financiera inmediata de Bogotá, aumentando el aporte de la Nación al 82 % del proyecto. Desde la Alcaldía han insistido en que la capital sí tiene recursos destinados para la obra, pero cuestionan la manera en que se tomó la decisión desde el Ejecutivo.

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Galán reiteró que el Distrito mantiene preocupaciones técnicas relacionadas con la integración urbana y operativa del sistema férreo con el transporte público de Bogotá. Además, señaló que cualquier avance debe garantizar coherencia con los planes de movilidad de la ciudad y con las necesidades reales de los ciudadanos.

¿Qué dijo el gobernador de Cundinamarca sobre el Regiotram?

La polémica también provocó reacciones desde la Gobernación de Cundinamarca. El gobernador Jorge Emilio Rey defendió la continuidad del proyecto y pidió evitar discusiones políticas que puedan retrasar una obra considerada estratégica para la movilidad regional.

El Regiotram del Norte busca conectar Bogotá con municipios de la Sabana y es uno de los proyectos de infraestructura más ambiciosos del centro del país. Sin embargo, las diferencias entre el Gobierno nacional, la Alcaldía y otros actores regionales mantienen abierto el debate sobre su financiación, ejecución y articulación con el sistema de transporte capitalino.