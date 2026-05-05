El Gobierno y la Gobernación de Cundinamarca firmaron un nuevo documento Conpes que redefine la estructura financiera del Regiotram del Norte, también conocido como Tren de Zipaquirá, dejando a Bogotá por fuera del esquema de cofinanciación inicial y aumentando el peso de la Nación en el proyecto.

Sigue a PULZO en Discover

El proyecto férreo tiene un costo cercano a los 17,36 billones de pesos a precios constantes de 2024. De ese total, la Nación aportará 14,17 billones, equivalentes al 81,6 por ciento, mientras que Cundinamarca y la Empresa Férrea Regional asumirán 3,19 billones, es decir, el 18,4 por ciento restante.

Financiación del Regiotram del Norte y exclusión de Bogotá

Este ajuste implica un cambio frente a la versión original del plan, en la que el Gobierno cubría cerca del 70 por ciento y se contemplaba participación del Distrito Capital. El nuevo Conpes 4190, firmado por el gabinete del presidente Gustavo Petro, modifica los Conpes 4171 y 4172.

La decisión ha despertado tensiones políticas entre el alcalde Carlos Fernando Galán y el gobernador Jorge Emilio Rey. El secretario general de Bogotá, Miguel Silva, afirmó que “toma por sorpresa el Conpes 4190 (…) en el que se excluye a Bogotá del proyecto Regiotram del Norte” y agregó que “ningún equipo de la Alcaldía de Bogotá fue consultado”. También sostuvo que es una “decisión inconsulta” y advirtió: “Expedir un Conpes a las carreras no acelera el proyecto, sino que aumenta sus riesgos”.

Lee También

Galán, por su parte, afirmó que han presentado observaciones técnicas relacionadas con el trazado del tren dentro de la ciudad y agregó que el Regiotram del Norte “es una prioridad para Bogotá” y subrayó que el proyecto no solo debe ejecutarse, sino que también debe hacerse con criterios de calidad que aseguren su sostenibilidad a largo plazo.

Asimismo, expresó su inconformidad por la cancelación de la reunión prevista el jueves pasado entre la Secretaría Distrital de Movilidad, la Empresa Férrea Regional y el estructurador del proyecto, encuentro que tenía como objetivo revisar los avances.

El Regiotram del Norte es un sistema férreo eléctrico de 49 kilómetros que conectará Bogotá con Chía, Cajicá y Zipaquirá, con entrada en operación prevista para 2034. El trazado incluye estaciones en la capital y en municipios de Cundinamarca, integrando el corredor norte de movilidad regional.

Lee También

El financiamiento se estructurará mediante vigencias futuras entre 2026 y 2040. La Nación concentrará sus desembolsos entre 2027 y 2039, mientras Cundinamarca aportará de forma progresiva durante todo el periodo. La fase preoperativa iniciaría en 2027 y la operación en 2034.

En medio de las diferencias, se acordó una reunión entre el alcalde Galán, el gobernador Rey y la ministra de Transporte para revisar el proyecto. Aunque Bogotá había planteado aportar cerca de 2,3 billones de pesos, el nuevo esquema deja abierta la posibilidad de su ingreso posterior como socio del sistema férreo.

* Pulzo.com se escribe con Z

Lee todas las noticias de nación hoy aquí.