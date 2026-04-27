En medio de nuevas modalidades de robo en Bogotá, Carlos Fernando Galán enfrenta una fuerte presión política tras recibir una solicitud formal firmada por 16 concejales de diversas bancadas. Los cabildantes le exigen al alcalde mayor de la ciudad la salida inmediata de César Restrepo Flórez de la Secretaría de Seguridad.

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Esta petición oficial se radicó el 26 de abril de 2026, agrupando a representantes de múltiples sectores políticos de la ciudad, según replicó Cablenoticias. Los firmantes manifestaron una profunda preocupación por el estado actual del orden público en la capital colombiana.

En el texto radicado, los miembros del cabildo distrital enfatizaron que Bogotá requiere decisiones urgentes en seguridad para frenar el impacto de la delincuencia. La comunicación cuestiona directamente el desempeño y los resultados del funcionario Restrepo Flórez.

La carta llegó directamente al despacho de Carlos Fernando Galán, quien lidera la administración de la ciudad desde enero de 2024. Desde su posesión, el alcalde delegó en César Restrepo Flórez la coordinación técnica con la Policía Metropolitana.

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El secretario de Seguridad ha liderado planes enfocados en combatir delitos de alto impacto como la extorsión y el hurto. Sin embargo, los concejales advirtieron que tales esfuerzos institucionales no han sido suficientes para mejorar la realidad urbana.

La percepción ciudadana se mantiene en niveles críticos según las encuestas más recientes realizadas en las localidades. Para los cabildantes, los indicadores de seguridad en Bogotá no respaldan la continuidad del actual esquema de mando en la secretaría.

Esta solicitud surge mientras el Concejo de Bogotá endurece su control político sobre las estrategias de prevención del delito. La gestión del orden público se ha convertido en el principal punto de fricción entre el legislativo local y el Palacio de Liévano.

Hasta el momento, el mandatario Carlos Fernando Galán no ha emitido un pronunciamiento definitivo sobre el futuro de su colaborador. La presión política aumenta mientras la ciudadanía demanda cambios estructurales para recuperar la tranquilidad en los barrios y calles.

Los 16 concejales insistieron en que se debe fortalecer la acción institucional y revisar la estrategia operativa contra el crimen organizado. La permanencia de César Restrepo Flórez es hoy el eje central de la discusión pública en el Distrito Capital.

¿Quién es César Restrepo Flórez?

César Restrepo Flórez es un politólogo y experto en seguridad nacional que actualmente se desempeña como el Secretario de Seguridad, Convivencia y Justicia de Bogotá. Fue nombrado en este cargo por el alcalde Carlos Fernando Galán.

Su trayectoria profesional destaca por una sólida formación académica en la Universidad del Rosario. Cuenta con una especialización en prestación de servicios de seguridad y una amplia experiencia en el análisis de políticas públicas de defensa.

Antes de asumir el liderazgo de la seguridad en la capital colombiana, Restrepo dirigió ProBogotá Región. En dicha organización, coordinó estudios estratégicos sobre seguridad urbana, movilidad y desarrollo económico para la zona metropolitana.

Su experiencia también incluye cargos de alta relevancia en el Ministerio de Defensa Nacional. Allí fungió como director de Estudios Estratégicos, donde analizó amenazas transnacionales y diseñó planes operativos para las Fuerzas Militares y la Policía.

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