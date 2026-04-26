Un accidente de tránsito se registró en la Autopista Sur, a la altura de la carrera 66, en la localidad de Bosa, desatando complicaciones en la movilidad.

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Según reportes preliminares, el lujoso automóvil colisionó contra un poste en sentido oriente-occidente, lo que provocó afectaciones en este importante corredor vial del sur de la ciudad.

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[08:20 a.m.] #GestiónDelTráfico | Siniestro vial por colisión de automóvil y poste en la localidad de Bosa, Autosur con carrera 66, sentido Oriente – Occidente.

👮‍♂️Grupo Guía gestiona la movilidad, unidad de Tránsito. pic.twitter.com/yRK4PXcBio — Bogotá Tránsito (@BogotaTransito) April 26, 2026

Vehículo quedó destruido tras accidente

El carro involucrado terminó con graves daños en su parte frontal. Imágenes del hecho muestran el vehículo sobre el separador, con el capó completamente destruido y partes esparcidas sobre la vía.

El automotor también quedó muy cerca de una reja lateral, mientras que el flujo vehicular se mantuvo lento en los carriles contiguos.

Movilidad afectada por accidente en Bogotá

Unidades del Secretaría Distrital de Movilidad hicieron presencia en el lugar para regular el tránsito, mientras agentes de tránsito adelantaron labores para establecer las causas del accidente.

El siniestro desató congestión en la zona, mientras se adelantaban las maniobras para retirar el vehículo y normalizar el paso.

[09:09 a.m.] #GestiónDelTrafico | ✅ Vehículos implicados en el siniestro vial son retirados de la Autosur con carrera 66, sentido Oriente – Occidente.

🟠 Alto Flujo Vehicular en la Autosur, sentido Oriente – Occidente.

👮‍♂️Grupo Guía gestiona la movilidad en el corredor vial. pic.twitter.com/mNNvxAFr0m — Bogotá Tránsito (@BogotaTransito) April 26, 2026

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