Lo que era una sospecha se confirmó con imágenes de terror. Se conoció el video de seguridad que registró el momento exacto en el que un delincuente lanzó una granada de fragmentación contra varios locales comerciales en la carrera 20 con calle 13, en pleno corazón de Bogotá. Las imágenes, que ya están en manos de la Policía, muestran la sevicia con la que se perpetró el ataque en la madrugada de este sábado 25 de abril.

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En la grabación se observa una silueta acercándose de manera sigilosa a los establecimientos. Sin dudarlo, el sujeto activa el artefacto y lo deja en la calle, a los minutos el explosivo detonó. Solo tres segundos después, una bola de fuego y una nube de humo negro envuelven la fachada de una barbería y locales contiguos, destrozando por completo los vidrios de los ventanales y dejando restos de escombros esparcidos por todo el andén.

El video revela un detalle que tiene impactados a los investigadores: un transeúnte caminaba tranquilamente a menos de cinco metros de donde cayó la granada. Tras el estallido, que lo debió dejar aturdido por la onda expansiva, el hombre, en lugar de esperar ayuda, sale corriendo del lugar antes de que el humo se disipara. Las autoridades intentan identificarlo para verificar su estado de salud, ya que desapareció del radar de los organismos de socorro.

Las fotos del lugar muestran la magnitud del daño: rejas retorcidas y cristales hechos añicos que dan cuenta de la potencia del explosivo. Aunque no se reportaron víctimas fatales, el mensaje de los criminales es claro y apunta a un posible caso de extorsión por el llamado “cobro de vacunas”, un flagelo que tiene azotados a los dueños de negocios en esta zona de la ciudad.

La Policía Metropolitana de Bogotá ya analiza cuadro a cuadro el video para identificar los rasgos físicos del atacante y la ruta que tomó para escapar. Por ahora, el centro de la ciudad permanece bajo custodia mientras el video se vuelve viral como prueba de una inseguridad que, literalmente, está explotando en la cara de los bogotanos.

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