Tatiana Castellanos es una joven de 26 años que, como todos, tenía sus sueños y metas que perseguía incansablemente. Sin embargo, una negligencia médica la tiene al borde de perderlo todo. “Yo estaba en mi mejor momento”, relató con tristeza.

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Ella cuenta que todo inició un domingo normal, cuando se comenzó a sentir mal, con dolores en el pecho, y llamó a un ambulancia, pero nunca llegó. Llena de miedo, se dirigió por cuenta propia a las urgencias de la Cruz Roja, ubicadas en la calle 68 de Bogotá, sin pensar que su vida cambiaría por completo.

En la Cruz Roja le dijeron que estaba sufriendo un cuadro psicótico. “Me amarraron a la cama y me tuvieron allí hasta que me dieron de alta”, contó a Pulzo. Como el dolor no cesaba, Tatiana fue a otro centro médico, donde descubrieron el verdadero problema: estaba sufriendo un infarto y había perdido el 70 % del funcionamiento de su corazón.

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A su vez, también le encontraron una enfermedad conocida como síndrome antifosfolípido (SAF), que es autoinmune en la que el sistema inmunológico ataca a las proteínas en la sangre, por lo que se pueden formar coágulos. Los médicos le explicaron a Tatiana que, si hubiese sido atendida a tiempo, las complicaciones no hubiesen sido tan graves.

¿Cómo ayudar a Tatiana Castellanos?

Ahora, Tatiana está a la espera de una cirugía de corazón para mejorar su condición, pues en cualquier momento puede sufrir un infarto fulminante. Sin embargo, la EPS no cubre la totalidad del procedimiento porque la anestesia debe ser especial y debe pagarla a parte.

Para ello, Tatiana recurrió a las redes sociales para que las personas le puedan ayudar con este pago. “Cualquier ayuda económica, por pequeña que parezca, es una oportunidad más para poder seguir viviendo y salir adelante. Para quienes quieran apoyarme, dejo mi cuenta de ahorros Bancolombia 05300002190”, dijo en el video que subió a redes sociales.

Tatiana espera que este caso no quede impune, pues una negligencia médica le costó su calidad de vida y puso en pausa sus sueños y metas.

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