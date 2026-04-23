El Gobierno avanza en una estrategia de fortificación de alimentos que busca mejorar la nutrición de la población a través del consumo cotidiano, mediante el Decreto 80 de 2026. La iniciativa contempla el uso de compuestos de alta absorción, lo que permitirá que el organismo aproveche de manera más eficiente vitaminas y minerales esenciales. La adición obligatoria deberá aplicarse a harinas de trigo, de maíz y de arroz.

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De acuerdo con lo planteado, esta medida apunta a que los ciudadanos reciban nutrientes clave sin necesidad de cambiar drásticamente sus hábitos alimenticios. La intención es prevenir enfermedades asociadas a la mala alimentación, especialmente en sectores donde el acceso a dietas balanceadas es limitado.

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El Análisis de Impacto Normativo del decreto proyecta efectos relevantes en la salud pública. Entre los beneficios estimados, se destaca que la fortificación podría cubrir hasta el 68 % del requerimiento de zinc en mujeres gestantes, aportar el 84 % del hierro necesario en adultos y suministrar cerca del 40 % de la vitamina B2 en adolescentes.

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Estos aportes tendrían consecuencias positivas más allá de la salud física. Según las proyecciones, podrían influir en la reducción de enfermedades, mejorar el desempeño académico en jóvenes y aumentar la productividad en el ámbito laboral, generando un impacto integral en la sociedad.

En términos económicos, el costo de implementar esta estrategia sería relativamente bajo. Se calcula que el aumento en la producción de alimentos estaría entre el 0,3 % y el 2,5 %, una cifra que el Gobierno considera mínima frente a los beneficios que traería en términos de salud pública y reducción de gastos en el sistema sanitario.

La fortificación de alimentos no es una medida nueva a nivel global, ya que ha sido adoptada en más de 80 países con resultados positivos. En Colombia, la apuesta busca cerrar brechas en nutrición y calidad de vida, con especial énfasis en niños, adolescentes y mujeres gestantes, quienes son los grupos más vulnerables frente a deficiencias nutricionales.

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