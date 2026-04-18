El Ministerio de Salud y Protección Social y el Instituto Nacional de Salud confirmaron la detección del primer caso de mpox clado Ib en el país. El paciente fue identificado en el departamento de Antioquia y, desde su notificación, se activaron los protocolos de vigilancia epidemiológica y seguimiento establecidos.

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Según las autoridades, este hallazgo se logró gracias a técnicas de biología molecular que permiten diferenciar los distintos clados del virus, en medio del fortalecimiento de las capacidades diagnósticas en Colombia. Hasta ahora, todos los casos reportados en el país —4.825 desde 2022 hasta la semana epidemiológica 13 de 2026— correspondían al clado II.

Pese a la confirmación, el Gobierno aclaró que este caso no representa, por ahora, un cambio en el nivel de riesgo para la población general. No se ha identificado transmisión comunitaria asociada y el evento permanece bajo control y monitoreo estricto por parte de las autoridades sanitarias.

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Desde la detección, se adelantan acciones como investigación de campo, seguimiento de contactos y articulación con entidades territoriales para evitar posibles cadenas de contagio y mantener contenida la situación.

#Comunicado | #Minsalud y el @INSColombia informan que, en el marco de la vigilancia epidemiológica y de laboratorio, se confirmó un caso de mpox clado Ib en Antioquia. El evento está en seguimiento por las autoridades sanitarias, conforme a los protocolos nacionales de… pic.twitter.com/Pmx406y714 — MinSalud Colombia 🇨🇴 (@MinSaludCol) April 18, 2026

Qué es la mpox

La mpox es una infección que se manifiesta principalmente con lesiones en la piel, especialmente en rostro, manos y pies, y se transmite por contacto cercano, incluido el contacto físico directo durante relaciones sexuales.

Cabe recordar que en agosto de 2024 la Organización Mundial de la Salud declaró el clado Ib como una Emergencia de Salud Pública de Importancia Internacional, debido a su expansión en países de África, especialmente en la República Democrática del Congo.

En Colombia, las autoridades insisten en que no hay otros casos confirmados ni evidencia de cadenas de transmisión, mientras continúan las labores de vigilancia en coordinación con organismos internacionales.

Como parte de la respuesta, el país mantiene disponible la vacunación contra mpox, dirigida a personas mayores de 18 años con alto riesgo de exposición, como contactos estrechos, personas con múltiples parejas sexuales, personal de salud expuesto y personas que viven con VIH.

Recomendaciones ante la mpox en Colombia

El llamado de las autoridades es claro: ante síntomas como fiebre, dolor muscular, ganglios inflamados o lesiones en la piel, se recomienda evitar el contacto con otras personas y acudir a servicios médicos. También se insiste en medidas básicas como el lavado frecuente de manos, no compartir objetos personales y adoptar prácticas sexuales seguras.

La detección de este primer caso marca un nuevo punto de atención en la vigilancia sanitaria del país, aunque, por ahora, el control del virus sigue bajo seguimiento sin señales de propagación.

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