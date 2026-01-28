Las autoridades de India informaron que lograron una “contención oportuna” del virus Nipah, luego de confirmarse dos casos en el estado de Bengala Occidental, una región que ya había registrado brotes anteriores de esta enfermedad considerada altamente letal.

Sigue a PULZO en Discover

(Vea también: A Petro ya le volvieron a dar la visa para viajar a Estados Unidos y reunirse con Donald Trump)

El Ministerio de Salud indio señaló, a través de un comunicado emitido el martes en la noche, que se activaron de inmediato medidas reforzadas de vigilancia epidemiológica, pruebas de laboratorio e investigaciones en terreno, lo que permitió evitar una mayor propagación del virus.

Según la información oficial, fueron identificados 196 contactos asociados a los dos casos confirmados, y todos dieron negativo en las pruebas hechas. Las autoridades no entregaron detalles adicionales sobre el estado de salud de los pacientes infectados.

Lee También

#HealthForAll Only Two Nipah Virus Disease Cases Reported in West Bengal Since Last December: NCDC 196 Contacts Linked to Nipah Cases Traced and Found Asymptomatic; All Test Negative Public and Media Urged to Avoid Circulation of Unverified or Speculative Reports… — Ministry of Health (@MoHFW_INDIA) January 27, 2026

Qué es el virus Nipah y cuáles son los síntomas

El virus Nipah es una enfermedad zoonótica que se transmite de animales a humanos y no cuenta con vacuna. De acuerdo con la Organización Mundial de la Salud, presenta una tasa de mortalidad que puede oscilar entre el 40 % y el 75 %.

Entre los síntomas más comunes se encuentran fiebre alta, vómitos e infección respiratoria, aunque en los cuadros más graves puede causar convulsiones e inflamación cerebral, lo que puede derivar en coma. Los murciélagos frugívoros han sido identificados como los portadores naturales del virus y la causa más probable de los brotes.

El Nipah fue detectado por primera vez en 1998, tras propagarse entre criadores de cerdos en Malasia. En India, el primer brote se registró en Bengala Occidental en 2001. Posteriormente, en 2018, al menos 17 personas murieron en el estado de Kerala y, en 2023, se reportaron dos muertes más por esta causa en la misma región.

Las autoridades sanitarias indias indicaron que la situación continúa bajo vigilancia permanente y que se mantienen activas todas las medidas de salud pública necesarias para prevenir nuevos contagios.

* Pulzo.com se escribe con Z

Lee todas las noticias de mundo hoy aquí.