Este 23 de diciembre de 2025 , las autoridades sanitarias de Colombia confirmaron el primer caso de Influenza A H3N2 en el país , un hecho que activó la vigilancia epidemiológica en medio de la circulación de enfermedades respiratorias propias de la temporada.

De acuerdo con El Tiempo, el caso corresponde a una persona con antecedente de viaje internacional y no se asocia, hasta el momento, con un aumento en la gravedad de los cuadros clínicos.

¿Cuáles son las diferencias entre la influenza A(H3N2) y el Covid-19?

La influenza A H3N2 y el COVID-19 son enfermedades respiratorias causadas por virus distintos, aunque comparten síntomas que pueden dificultar su identificación sin pruebas de laboratorio, según informó el rotativo que citó fuentes médicas como la Biblioteca Nacional de Medicina de Estados Unidos y la Clínica Mayo.

Ambos virus se transmiten principalmente a través de gotículas respiratorias cuando una persona infectada tose, habla o mantiene contacto cercano con otros, si bien cada uno presenta particularidades epidemiológicas que conviene reconocer.

En términos clínicos, la influenza A H3N2 suele manifestarse con síntomas respiratorios característicos de la gripe, como fiebre, tos y secreción nasal, y en muchos casos cursa con un cuadro leve o moderado. Asimismo, su manifestación es mucho más abrupta y los síntomas pueden aparecer entre 1 y 4 días.

Por su parte, el COVID-19, causado por el virus SARS-CoV-2, puede provocar un espectro más amplio de síntomas respiratorios y sistémicos que puede tardar en incubar desde 2 hasta 14 días. La mayor diferencia radica en que algunos pacientes presentan alteraciones del olfato o del gusto, dificultad respiratoria y otras manifestaciones más severas, especialmente en personas con factores de riesgo como edad avanzada o enfermedades preexistentes.

Aunque las vacunas estacionales contra la influenza brindan protección frente a subtipos como la H3N2, incluidas variantes que han llegado al país, las vacunas contra el COVID-19 están diseñadas específicamente para ese virus.

En ambos casos, se recomienda mantener medidas preventivas como el lavado frecuente de manos, cubrirse al toser o estornudar, garantizar una adecuada ventilación y evitar el contacto cercano con personas que presenten síntomas.

El caso confirmado de influenza A H3N2 en Colombia, en un escenario de mayor circulación de virus respiratorios durante la temporada, refuerza la importancia de la vigilancia epidemiológica y de la vacunación como herramientas clave para proteger la salud pública.

Expertos señalan que este tipo de detecciones no implica un escenario de alarma, pero sí invita a fortalecer las prácticas preventivas y la atención médica oportuna ante síntomas respiratorios.