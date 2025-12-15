Junto al Instituto Nacional de Salud, el Ministerio de Salud también señaló que en Colombia están circulando de manera simultánea los virus de influenza A(H1N1) y A(H3N2). Citados por Caracol Radio, señalaron que esta es una situación que suele presentarse en esta época del año, debido a los cambios climáticos y al aumento de viajes dentro y fuera del país.
Según las autoridades, citadas por la frecuencia radial, este comportamiento no es inusual, pero sí exige mayor atención, especialmente en personas con mayor riesgo de complicaciones por enfermedades respiratorias.
Piden reforzar vacunación en población vulnerable por virus de influenza
Ante este escenario, las entidades de salud hicieron un llamado a reforzar la vacunación contra la influenza, principalmente en niños pequeños, adultos mayores, mujeres gestantes y personas con enfermedades crónicas o sistemas inmunológicos comprometidos.
La vacuna, recordaron, reduce el riesgo de complicaciones graves, hospitalizaciones y muertes asociadas a estos virus respiratorios.
Medidas básicas para evitar contagios por virus A(H1N1) y A(H3N2)
Además de la vacunación, las autoridades insistieron en mantener medidas de autocuidado como el lavado frecuente de manos, cubrirse al toser o estornudar y usar tapabocas en caso de presentar síntomas respiratorios, sobre todo en espacios cerrados o con alta afluencia de personas.
También recomendaron evitar la automedicación y consultar a los servicios de salud si los síntomas se agravan o persisten por varios días.
