La Secretaría de Salud de México confirmó este 12 de diciembre de 2025 la detección del primer caso de influenza H3N2 subclado K, identificado por el Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias (INER). De acuerdo con la información oficial, el paciente recibió tratamiento ambulatorio con antivirales, tuvo una evolución favorable y ya se encuentra recuperado.

Sigue a PULZO en Discover

(Vea también: Vuelven los tapabocas y hay confinamiento en algunas partes de Europa por peligroso virus)

La autoridad sanitaria explicó que el caso fue detectado gracias al monitoreo permanente del Sistema Nacional de Vigilancia Epidemiológica (SINAVE), un mecanismo que permite identificar de manera oportuna la circulación de virus respiratorios como parte de las acciones preventivas en salud pública.

Aunque se trata de un subclado que ha sido seguido de cerca a nivel internacional, la Secretaría aclaró que esta variante presenta características similares a la influenza estacional que circula cada año y no representa un motivo de alarma para la población.

Lee También

Sin embargo, especialistas han señalado que, en regiones como Europa, este tipo de virus ha mostrado dinámicas de transmisión complejas, asociadas a factores como la alta movilidad entre países, la temporada invernal y la coexistencia con otros virus respiratorios, lo que ha exigido una vigilancia epidemiológica más estricta.

México confirma su primer caso de influenza H3N2 subclado K, conocida como la “súper gripe” La Secretaría de Salud asegura que el paciente está recuperado y descarta alarma pic.twitter.com/4QUEDhytLU — Manuel Lopez San Martin (@MLopezSanMartin) December 12, 2025

Piden reforzar vacunas por gripe H3N2

En el caso mexicano, las autoridades subrayaron que el manejo clínico es el mismo que el de la influenza estacional y que la vacunación sigue siendo la principal herramienta de prevención. Por ello, se reiteró el llamado a acudir a centros de salud y puntos de vacunación para aplicarse las dosis correspondientes contra:

Influenza.

COVID-19.

Neumococo.

Estas vacunas, indicó la Secretaría, son clave para reducir riesgos, evitar complicaciones e internamientos, especialmente en niñas y niños, personas adultas mayores, mujeres embarazadas, personal de salud y personas con comorbilidades.

Qué hacer en caso de sospecha del H3N2

En caso de resultar positivo para influenza, se recomienda buscar atención médica temprana, recibir tratamiento antiviral estándar cuando esté indicado, usar cubrebocas y mantener medidas de aislamiento para disminuir la transmisión.

La Secretaría de Salud aseguró que mantiene vigilancia epidemiológica activa y que continuará informando de manera clara y transparente sobre cualquier actualización relevante relacionada con este virus.

* Pulzo.com se escribe con Z

Lee todas las noticias de mundo hoy aquí.