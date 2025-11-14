El Invima emitió una advertencia sanitaria en medio del aumento de infecciones respiratorias asociadas a las lluvias, tras detectar un lote falsificado del producto “Noxpirin Plus Cápsula Lote 15890724 FV 07-2026”. Este antigripal adulterado está circulando ilegalmente y podría representar un riesgo grave debido a que no se conoce su origen ni sus condiciones de manipulación.

(Vea también: Revelan lista de los 30 peores colegios de Colombia: todos tienen algo en común y da tristeza)

Las diferencias entre el medicamento original y el falsificado incluyen variaciones notorias en el color del empaque, el brillo y la diagramación. Asimismo, el Invima también identificó cambios en la tipografía, codificaciones alternas, alteraciones en el arte del envase primario y modificaciones visibles en la cápsula, lo que confirma la adulteración del producto.

(Vea también: Gobierno Nacional se queda con la EPS más grande del país; tiene millones de usuarios)

Lee También

Conforme a la normatividad vigente, el Invima catalogó este lote como falsificado y fraudulento, pues su composición es desconocida y no hay garantías sobre su seguridad o eficacia. El instituto advirtió que cualquier consumo podría implicar riesgos, ya que no se puede asegurar que la sustancia dentro del empaque corresponda a un medicamento apto para uso humano.

Ante esta situación, el Invima pidió a la ciudadanía abstenerse de adquirir o consumir el producto y recomendó verificar siempre la autenticidad de los medicamentos adquiridos, suspender su uso si ya se tiene en casa y reportar cualquier efecto adverso para que quede registro del caso.

Lee También

El Invima también hizo un llamado a las direcciones territoriales de salud para que intensifiquen la inspección en puntos de venta y retiren cualquier unidad del lote falsificado que encuentren y se vigilen farmacias, droguerías y otros establecimientos.

Finalmente, el Invima pidió a las IPS difundir entre sus equipos la instrucción de suspender cualquier suministro del producto y advertir sobre posibles afectaciones en pacientes.

* Pulzo.com se escribe con Z

Lee todas las noticias de nación hoy aquí.