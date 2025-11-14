En la mañana de este viernes, 14 de noviembre, se confirmó que la Nueva EPS, una de las entidades más grandes del país, cambiará de accionista mayoritario, pues a partir de la próxima semana ese rol lo asumirá el Gobierno Nacional liderado por Gustavo Petro.

Así lo confirmó Caracol Radio, que explicó que antes las cajas de compensación tenían el 50.1 % y el Gobierno un porcentaje minoritario.

Sin embargo, Colsubsidio, Cafam, Compensar, Confenalco Valle, Confenalco Antioquia y Confandi, cajas de compensación que poseían ese porcentaje mayoritario, cedieron parte de su participación accionaria al Gobierno Nacional y por eso ahora tendrá el 51 %.

Esto quiere decir que ahora la EPS operará en un modelo muy parecido al de Ecopetrol, que más allá de que siga siendo de control mixto, el Gobierno tiene una opinión dominante en las principales decisiones de cara al futuro.

Por otro lado, agregó el medio citado, la interventora Sandra Polanía saldrá de su cargo para ser reemplazada por Óscar Gálvez, quien ha intervenido otras entidades de las mismas características durante la actual administración.

Por lo pronto, falta que el Gobierno Nacional haga el anuncio oficial para determinar qué otras cuestiones cambiarán, pero lo cierto es que los millones de afiliados están pendientes para ver qué pasará con su salud y cómo será toda la operación a partir de la próxima semana.

Cabe recordar que esta EPS venía sufriendo en los últimos meses, afectando directamente a los usuarios, ya que no estaba entregando medicamentos de forma oportuna y pedir citas también era un problema.

