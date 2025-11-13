José Clopatofsky, uno de los periodistas de motor más importantes del país, volvió a criticar al Gobierno Nacional liderado por Gustavo Petro debido a la más reciente propuesta que publicaron para discusión, en la que se busca que los carros importados de países que no tienen Tratado de Libre Comercio con Colombia deban pagar aranceles de un 40 %.

Esto, claramente, aumentaría el precio de los vehículos considerablemente, pues uno que cuesta 80 millones podría subir hasta 120 millones si se aprueba la medida.

Ante esto, en diálogo con Caracol Radio, el periodista aseguró que esto no está bien porque “cada ocho días cambian las normas al capricho del Gobierno”. Y agregó: “Si usted lo pide hoy, solamente va a estar llegando dentro de cuatro o cinco meses. Entonces usted hace sus cuentas para traer un carro al precio del mercado de hoy y lo va a tener que vender mucho más caro cuando llegue realmente al país. Y eso es totalmente falta de ‘fair play’ con el comercio”.

Por su parte, aseguró que afortunadamente los carros chinos que están llegando al país son eléctricos o híbridos, a los cuales no se les aplica aranceles, y por eso es que en el próximo Salón del Automóvil habrá más de 12 marcas, lo cual si bien es una competencia muy fuerte con las compañías europeas, por poner un ejemplo, significa más opciones para los clientes y así mismo más oportunidades de ventas.

Finalmente, sobre si recomienda comprar vehículo ya o mejor esperar hasta que se comience a aplicar esta medida, agregó que para carros no afectados “sí vaya pensando en cambiar de carrito”, pero si es con afectados lo mejor es buscar otra alternativa que provenga de un país con el que sí haya TLC.

Cabe mencionar que esta propuesta está aún en discusión, pero de ser aprobada comenzaría a aplicar en un periodo corto de tiempo y por eso quienes sueñan con comprar deben tomar una decisión pronto para que no le cambien las reglas de juego.

