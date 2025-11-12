Se trata de una iniciativa que busca rendir homenaje a la diversidad cultural y natural del continente a través de ediciones únicas de sus vehículos más emblemáticos. Y el debut no podía ser más simbólico: un 911 GT3 con paquete Touring inspirado en la selva amazónica y en uno de sus habitantes más misteriosos, el ocelote.

Sigue a PULZO en Discover

(Lea también: Porsche trajo a Colombia uno de los carros eléctricos más rápidos: de 0 a 100 en 2 segundos)

El exclusivo deportivo, bautizado precisamente ‘el Ocelote’, llega como un tributo a los 30 años de Autoelite S.A.S., representante oficial de Porsche en Colombia, y cierra las celebraciones del 25 aniversario de Porsche Latin America Inc., con sede en Miami.

Lee También

Ocelote, Porsche 911 GT3: características del deportivo

El Porsche 911 GT3 con paquete Touring luce una pintura Forest Green Metallic, un tono profundo que refleja los matices de la selva amazónica y evoca las sombras y luces del follaje tropical. El color cambia según la luz, transmitiendo la sensación de movimiento y vida que caracteriza al ecosistema más biodiverso del planeta.

El interior, por su parte, está inspirado directamente en el pelaje del ocelote, el pequeño felino que habita gran parte del territorio colombiano y es símbolo de elegancia y equilibrio natural. La cabina está recubierta en cuero Cohiba Brown, con costuras en Crema y Truffle Brown, y asientos en tela Pepita con patrones que evocan el moteado del animal.

Un detalle especial se encuentra en los reposacabezas, donde fue grabada la silueta del ocelote, inspirada en las señales de tránsito que advierten sobre el cruce de fauna silvestre en las carreteras rurales del país. Este símbolo, que combina arte, diseño y conciencia ambiental, representa la conexión entre el ser humano y la naturaleza.

El 911 GT3 con paquete Touring es uno de los deportivos más puristas de Porsche. Equipa un motor bóxer atmosférico de seis cilindros y 4.0 litros, capaz de alcanzar más de 500 caballos de potencia, ofreciendo una experiencia de manejo que equilibra el rendimiento en pista con la comodidad para el uso diario.

Lee También

El deportivo fue presentado oficialmente durante la celebración de los 30 años de Autoelite, empresa fundada en 1995 por Federico Pfeil-Schneider y Camilo Steuer, y que desde entonces ha liderado la expansión de Porsche en el país.

“Celebrar 30 años es reconocer una historia construida con pasión, visión y propósito. No solo hemos acercado el legado de Porsche a miles de colombianos, también hemos contribuido a transformar vidas a través de iniciativas sociales que nos llenan de orgullo”, afirmó Jorge Behar, gerente general de Autoelite, durante el evento conmemorativo.

* Pulzo.com se escribe con Z